이준석 ‘사전투표 폐지’ 장동혁에 “국힘, 윤어게인 정당 됐다”

이준석 개혁신당 대표가 9일 장동혁 국민의힘 대표가 사전투표 폐지를 주장한 것과 관련해 “오늘부로 국민의힘은 윤어게인 정당이 됐다”고 비판했다.

이 대표는 이날 페이스북에서 “오늘부로 국민의힘은 부정선거 단일의제 정당인 황교안 전 총리의 자유와혁신, 망상에 빠져 선관위를 군대로 보낸 윤석열 전 대통령과의 일체화를 선언한 윤어게인 정당이 됐다”며 “목마른 장동혁 대표가 시원하게 들이킨 바닷물 한 컵, 이제 갈증을 해소하기 위해 계속 들이킬 수밖에 없을 것”이라고 했다.

앞서 장 대표는 이날 기자회견을 열고 투표용지 부족 사태와 관련해 “많은 국민도 사전투표의 의구심을 품고 있다”며 “본투표 날짜를 늘리고 사전투표는 반드시 없애야 한다”고 주장했다.

이 대표는 이러한 주장에 대해 “투표용지가 부족해 국민이 한 표를 행사하지 못한 사태를 규탄하면서 국민이 한 표를 행사할 길을 막겠다고 한다”고 했다. 그는 “사전투표는 신고 절차가 번거롭던 부재자투표를 대신해 도입된 제도”라며 “단기 근무와 학업 때문에 주소지를 쉽게 옮기지 못하는 젊은 세대에게는 한 표를 지켜주는 마지막 장치”라고 말했다.

이 대표는 “게다가 사전투표는 여야가 합의해 박근혜 정부 시절 도입한 제도”라며 “정 폐지하고 싶다면 당당하게 법안을 발의하고 공청회를 열어 토론하면 된다. 공개된 토론장에서 음모론이 아님을 입증하면 된다”고 했다.