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이준석 ‘사전투표 폐지’ 장동혁에 “국힘, 윤어게인 정당 됐다”

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본문 요약

이준석 개혁신당 대표가 9일 장동혁 국민의힘 대표가 사전투표 폐지를 주장한 것과 관련해 "오늘부로 국민의힘은 윤어게인 정당이 됐다"고 비판했다.

앞서 장 대표는 이날 기자회견을 열고 투표용지 부족 사태와 관련해 "많은 국민도 사전투표의 의구심을 품고 있다"며 "본투표 날짜를 늘리고 사전투표는 반드시 없애야 한다"고 주장했다.

이 대표는 이러한 주장에 대해 "투표용지가 부족해 국민이 한 표를 행사하지 못한 사태를 규탄하면서 국민이 한 표를 행사할 길을 막겠다고 한다"고 했다.

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이준석 ‘사전투표 폐지’ 장동혁에 “국힘, 윤어게인 정당 됐다”

입력 2026.06.09 11:36

  • 이예슬 기자

  • 기사를 재생 중이에요

이준석 개혁신당 대표가 지난 1일 정승연 인천 연수갑 국회의원 보궐선거 후보 선거사무실에서 열린 인천 현장 선거대책위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이준석 개혁신당 대표가 지난 1일 정승연 인천 연수갑 국회의원 보궐선거 후보 선거사무실에서 열린 인천 현장 선거대책위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이준석 개혁신당 대표가 9일 장동혁 국민의힘 대표가 사전투표 폐지를 주장한 것과 관련해 “오늘부로 국민의힘은 윤어게인 정당이 됐다”고 비판했다.

이 대표는 이날 페이스북에서 “오늘부로 국민의힘은 부정선거 단일의제 정당인 황교안 전 총리의 자유와혁신, 망상에 빠져 선관위를 군대로 보낸 윤석열 전 대통령과의 일체화를 선언한 윤어게인 정당이 됐다”며 “목마른 장동혁 대표가 시원하게 들이킨 바닷물 한 컵, 이제 갈증을 해소하기 위해 계속 들이킬 수밖에 없을 것”이라고 했다.

앞서 장 대표는 이날 기자회견을 열고 투표용지 부족 사태와 관련해 “많은 국민도 사전투표의 의구심을 품고 있다”며 “본투표 날짜를 늘리고 사전투표는 반드시 없애야 한다”고 주장했다.

이 대표는 이러한 주장에 대해 “투표용지가 부족해 국민이 한 표를 행사하지 못한 사태를 규탄하면서 국민이 한 표를 행사할 길을 막겠다고 한다”고 했다. 그는 “사전투표는 신고 절차가 번거롭던 부재자투표를 대신해 도입된 제도”라며 “단기 근무와 학업 때문에 주소지를 쉽게 옮기지 못하는 젊은 세대에게는 한 표를 지켜주는 마지막 장치”라고 말했다.

이 대표는 “게다가 사전투표는 여야가 합의해 박근혜 정부 시절 도입한 제도”라며 “정 폐지하고 싶다면 당당하게 법안을 발의하고 공청회를 열어 토론하면 된다. 공개된 토론장에서 음모론이 아님을 입증하면 된다”고 했다.

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