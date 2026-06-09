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‘제13회 대구국제뷰티엑스포’, 11~13일 엑스코서 개최

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대구시는 오는 11일부터 사흘간 엑스코에서 '제13회 대구국제뷰티엑스포'를 개최한다고 9일 밝혔다.

참관을 원하는 시민은 오는 10일까지 대구국제뷰티엑스포 공식 누리집을 통해 사전 등록하면 무료로 입장 가능하다.

이재홍 대구시 보건복지국장은 "지역 뷰티산업의 경쟁력을 높이고 기업들의 국내·외 판로 확대에 실질적인 도움이 되는 상생의 장으로 자리매김하길 기대한다"고 말했다.

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‘제13회 대구국제뷰티엑스포’, 11~13일 엑스코서 개최

입력 2026.06.09 11:37

  • 백경열 기자

  • 기사를 재생 중이에요

‘제13회 대구국제뷰티엑스포’ 홍보 전단. 대구시 제공

‘제13회 대구국제뷰티엑스포’ 홍보 전단. 대구시 제공

대구시는 오는 11일부터 사흘간 엑스코에서 ‘제13회 대구국제뷰티엑스포’를 개최한다고 9일 밝혔다.

이번 박람회에서는 화장품·미용기기·의료뷰티·네일·헤어분야 등 기업 153곳이 200여개 부스를 운영할 예정이다. 정보통신(IT) 기술이 접목된 미용기기와 피부 분석 기반 맞춤형 화장품, 의료뷰티관, 글로벌뷰티관 등을 통해 ‘K-뷰티’의 최신 흐름을 한자리에서 만나볼 수 있을 것으로 기대된다.

대구시는 올해 참가 기업들에 대한 해외시장 진출 지원을 한층 강화한다. 시는 캐나다·일본·중국·태국 등 12개국 35개사를 초청해 수출상담회를 진행할 계획이다. 동남아 진출 전략 컨설팅 부스도 마련돼 국가별 수출 기준과 시장 진출 전략에 대한 전문 상담이 이뤄진다.

행사 마지막날(13일)에는 국내 주요 유통업체 10곳이 동참한 가운데 구매상담회가 열려 국내 유통망 진출 및 판로 개척을 돕는다. 이밖에 미용경기대회·국제피부미용경기대회·네일미용경기대회 등 부대행사도 열린다.

대구시는 박람회 기간 동안 최대 85% 할인과 묶음 판매 등 다양한 판촉이벤트도 진행된다고 밝혔다. 지역 전문대학이 대거 참여하는 ‘뷰티칼리지관’에서는 관람객들을 대상으로 퍼스널컬러·두피 진단, 네일아트·메이크업 체험 등을 돕는다.

참관을 원하는 시민은 오는 10일까지 대구국제뷰티엑스포 공식 누리집을 통해 사전 등록하면 무료로 입장 가능하다.

이재홍 대구시 보건복지국장은 “지역 뷰티산업의 경쟁력을 높이고 기업들의 국내·외 판로 확대에 실질적인 도움이 되는 상생의 장으로 자리매김하길 기대한다”고 말했다.

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