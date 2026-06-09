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경남도, 착한가격업소 868곳 지정···물가안정 총력

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본문 요약

경남도는 지역 물가 안정을 위해 올해 착한가격업소 894곳 지정 목표로 추진하고 있다고 9일 밝혔다.

착한가격업소는 주변 상권보다 저렴한 가격과 양질의 서비스를 제공하는 업소를 지방자치단체가 지정·지원하는 제도이다.

지정 업소에는 업소당 연간 최대 85만 원 상당의 인센티브를 지원하고 있다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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경남도, 착한가격업소 868곳 지정···물가안정 총력

입력 2026.06.09 11:59

  • 김정훈 기자

  • 기사를 재생 중이에요

경남도청. 경향신문 자료사진

경남도청. 경향신문 자료사진

경남도는 지역 물가 안정을 위해 올해 착한가격업소 894곳 지정 목표로 추진하고 있다고 9일 밝혔다.

도는 5월 말 기준 올해 지정 목표의 97.1%인 868곳을 지정 완료했다. 업종별로는 한식·중식 등 외식업 분야가 713곳(82%), 이·미용업·세탁업 등 비요식업 분야가 155곳(18%)을 차지하고 있다.

착한가격업소는 주변 상권보다 저렴한 가격과 양질의 서비스를 제공하는 업소를 지방자치단체가 지정·지원하는 제도이다. 지정 업소에는 업소당 연간 최대 85만 원 상당의 인센티브를 지원하고 있다.

지원 항목은 종량제봉투, 위생용품, 청소·방역 물품, 공공요금 등 업소 운영에 실질적인 도움이 되는 품목 중심으로 구성했다. 국세청의 물가 안정 기여 소상공인 세정지원 방침에 따라 최대 2년간 세무조사 유예 혜택과 한국전기안전공사의 전기설비 안전 점검 무료 지원 등 다양한 혜택도 제공하고 있다.

착한가격업소 이용 및 할인 행사 관련 자세한 사항은 ‘착한가격업소’ 누리집에서 확인할 수 있다. 신규 지정을 희망하는 업소는 소재지 시군 경제부서에 신청하면 된다.

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