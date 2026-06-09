경남도, 착한가격업소 868곳 지정···물가안정 총력

경남도는 지역 물가 안정을 위해 올해 착한가격업소 894곳 지정 목표로 추진하고 있다고 9일 밝혔다.

도는 5월 말 기준 올해 지정 목표의 97.1%인 868곳을 지정 완료했다. 업종별로는 한식·중식 등 외식업 분야가 713곳(82%), 이·미용업·세탁업 등 비요식업 분야가 155곳(18%)을 차지하고 있다.

착한가격업소는 주변 상권보다 저렴한 가격과 양질의 서비스를 제공하는 업소를 지방자치단체가 지정·지원하는 제도이다. 지정 업소에는 업소당 연간 최대 85만 원 상당의 인센티브를 지원하고 있다.

지원 항목은 종량제봉투, 위생용품, 청소·방역 물품, 공공요금 등 업소 운영에 실질적인 도움이 되는 품목 중심으로 구성했다. 국세청의 물가 안정 기여 소상공인 세정지원 방침에 따라 최대 2년간 세무조사 유예 혜택과 한국전기안전공사의 전기설비 안전 점검 무료 지원 등 다양한 혜택도 제공하고 있다.

착한가격업소 이용 및 할인 행사 관련 자세한 사항은 ‘착한가격업소’ 누리집에서 확인할 수 있다. 신규 지정을 희망하는 업소는 소재지 시군 경제부서에 신청하면 된다.