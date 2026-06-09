윤석열 정부 때 중단된 ‘민주주의 발전 유공자 정부포상’ 4년 만에 재개

올해로 39주년을 맞는 6·10민주항쟁 기념식에서 윤석열 정부 때 중단됐던 민주주의 발전 유공자에 대한 정부포상이 4년 만에 재개된다.

행정안전부는 “행안부가 주최하고 민주화운동기념사업회가 주관하는 6·10민주항쟁 기념식이 10일 오전 서울 용산구 민주화운동기념관에서 열린다”고 9일 밝혔다. 민주화운동기념관은 고 김근태 고문사건(1985년)과 고 박종철 고문치사 사건(1987년) 등 과거 민주인사들에 대한 강압적 조사와 인권 탄압이 자행된 옛 남영동 대공분실 부지에 조성됐다.

행사는 ‘민주주의는 끊임없는 용기의 이어달리기’를 주제로 한 공연을 시작으로 문을 연다. 이어 국민의례, 주제영상 상영 및 경과보고, 민주주의 발전 유공 정부포상, 기념사, 기념공연 순으로 진행된다.

특히 올해 기념식에서는 개인 28명과 3개 단체 등 민주주의 발전에 헌신한 유공자에 대한 정부포상이 4년 만에 재개된다.

국민훈장 모란장을 받은 고 김남주씨는 3선개헌 반대운동과 교련교육 반대운동에 참여하고 유신시대 처음으로 민주화 유인물 <함성>, <고발> 등을 발행해 9년간 수감 생활을 했다. 마찬가지로 국민훈장 모란장을 받은 고 김두황씨는 고려대 재학 중 학생운동을 주도하다 반독재 시위 모의를 이유로 1983년 성북서에 연행돼 강제 징집된 후 1986년 경계근무 중 의문사했다. 국민훈장 모란장을 받은 고 최종길씨는 서울대 법대 교수 재임 중 박정희 유신체제에 항의하다가 1973년 중앙정보부 유럽 간첩단 사건으로 조사받던 중 고문을 받아 사망했다.

대통령표창을 받은 민주화실천가족운동협의회는 1980년대 양심수 석방 운동과 고문인권침해 실태 폭로, 1990년대 국가보안법 폐지 운동, 과거사 진상규명 요구 등에 앞장서며 인권 신장에 기여했다. 전국민족민주유가족협의회는 1998년 422일간의 농성으로 민주화보상법과 의문사진상규명에관한특별법 제정 등에 기여한 공로를 인정받아 대통령표창을 받았다.