중국 두 달 연속 수출 급증…5월 대미 수출 35.4% 증가

중국의 5월 수출이 1년 전보다 19.4% 증가해 두 달 연속 고공행진 기록을 이어갔다.

9일 중국 세관 당국인 해관총서는 중국의 지난 5월 수출 총액이 3767억8000만달러(약 572조원)로 지난해 같은 달 대비 19.4% 증가했다고 밝혔다. 이는 로이터통신 전망치(15.0%)와 블룸버그 전망치(15.0%)를 모두 웃도는 수치다.

중국의 수출은 미·이란 전쟁이 본격적으로 벌어졌던 지난 3월(2.5%) 증가세가 둔화했었으나 지난 4월(14.1%) 전망치를 크게 상회했다.

중국의 지난 5월 수입액도 2713억5000만달러(약 412조원)로 27.4% 증가해 로이터(25.0%)와 블룸버그 전망치(26.0%)를 웃돌았다.

이로써 지난달 중국의 무역 흑자액은 1054억3000만달러(약 160조원)를 기록했으며 1∼5월 누계 무역 흑자액은 4517억달러(약 685조원)로 집계됐다.

중국의 지난달 대미 수출은 390억달러(약 59조원)로 집계됐다. 이는 미·중 무역전쟁으로 양국 간 긴장이 고조됐던 지난해 같은 달(288억달러·약 43조원)과 비교해 35.4% 급증한 것이다.