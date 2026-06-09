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강원 동해시는 여름 성수기 관광객 유치와 전통시장 활성화를 위해 '동쪽바다 중앙시장 주말 야시장'을 운영한다고 9일 밝혔다.

특히 올해에는 바다와 수산물, 해양관광 등 동해시의 특색을 반영한 상품과 콘텐츠를 우대해 차별화된 먹거리 부스와 프리마켓을 운영할 계획이다.

동해시는 오는 11일까지 주말 야시장의 참가자를 모집한다.

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동해시 ‘동쪽바다 중앙시장 주말 야시장’ 7월 개장···참가 상인 모집

입력 2026.06.09 12:42

  • 최승현 기자

  • 기사를 재생 중이에요

동해시청 전경. 동해시 제공

동해시청 전경. 동해시 제공

강원 동해시는 여름 성수기 관광객 유치와 전통시장 활성화를 위해 ‘동쪽바다 중앙시장 주말 야시장’을 운영한다고 9일 밝혔다.

문화관광형시장 육성사업의 하나로 추진되는 이번 야시장은 야간 관광콘텐츠 확충과 지역 상권 활성화를 위해 마련됐다.

‘동쪽바다 중앙시장 주말 야시장’은 오는 7월 10일부터 8월 29일까지 매주 금·토요일에 운영된다.

먹거리 부스 25개와 프리마켓 20개가 참여할 예정인 야시장의 운영 시간은 오후 5시부터 9시까지다.

특히 올해에는 바다와 수산물, 해양관광 등 동해시의 특색을 반영한 상품과 콘텐츠를 우대해 차별화된 먹거리 부스와 프리마켓을 운영할 계획이다.

동해시는 오는 11일까지 주말 야시장의 참가자를 모집한다.

모집 대상은 동해지역 내에서 영업 중인 상인이다.

동해시 인터넷 홈페이지 공고란을 통해 신청 자격과 세부 내용을 확인할 수 있다.

임성빈 동해시 경제과장은 “동해시의 매력과 지역 특색을 담은 참신한 아이디어를 가진 상인들의 많은 관심과 참여를 바란다”며 “주말 야시장이 지역경제 활성화와 관광객 유치에 이바지할 수 있도록 준비에 최선을 다하겠다”라고 말했다.

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