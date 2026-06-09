“DMZ 평화의 길 여행 본격화”···강원관광재단, 접경 지역 여행상품 선보여

강원관광재단은 민간 여행사와 협력해 오는 11월 30일까지 ‘DMZ 평화의 길’ 여행상품을 운영한다고 9일 밝혔다.

(주)노랑풍선와 함께 진행하는 이번 여행상품은 접경 지역의 생태환경과 분단의 역사, 문화를 경험할 수 있게 하려고 마련됐다.

DMZ 평화의 길 주요 탐방 구간은 철원 백마고지(전적지~백마고지 전망대~공작새 능선 전망대~C동문)와 화천 백암산 비목구간(주차장~백암산 케이블카~생태관찰학습원~평화의 댐), 양구 두타연 피의능선 구간(금강산 가는 길 안내소~두타연~금강산 가는 길 통문~삼대교 통문), 인제 대곡리초소~1052고지 구간, 고성 통일전망대 구간(고성통일전망대~해안전망대~통전터널~남방한계선) 등이다.

여행 목적에 따라 관광지를 유형별로 선택할 수 있도록 다양한 상품을 구성한 것이 특징이다.

가벼운 산책과 자연 치유를 원하는 이들을 위해 숲길·경관을 중심으로 한 탐방 구간을 만들고, 안보·문화 자원을 갖추고 있는 인근 지역의 대표 관광지를 연계해 여행 만족도를 높였다.

강원관광재단 관계자는 “비무장지대와 인접해 있는 지역은 청정한 자연 속에서 분단의 역사를 함께 살펴볼 수 있는 특별한 곳”이라며 “접경 지역의 관광을 활성화하기 위해 평화의 길과 관광지를 연계한 여행상품을 선보이게 됐다”라고 말했다.