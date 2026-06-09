[속보]코스피, 장중 급등해 8000선 회복

코스피 지수가 9일 장중 급등해 8000선을 회복했다.

코스피는 이날 오후 1시 34분 현재 전장 대비 555.33포인트(7.42%) 오른 8039.74를 기록 중이다.

이날 유가증권시장에선 개인과 기관이 각각 563억원, 7565억원 순매수하며 지수를 끌어올리고 있다. 반면 외국인은 8970억원 순매도 중이다.

삼성전자는 이날 전장 대비 8.29% 오른 32만원에, SK하이닉스는 13.87% 오른 217만8000원에 상승 거래 중이다.