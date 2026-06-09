시진핑, 북·중우의탑 참배…노동당 간부학교 방문해 ‘미국과 싸운 역사’ 강조

한국전쟁 관련 기념물에 헌화 노동당 간부 학교에서 기념 식수 이념·역사 강조하며 방북 마무리

시진핑 중국 국가주석이 9일 김정은 북한 국무위원장과 함께 북·중우의의 탑에 참배하고 노동당 중앙간부학교를 방문해 기념 식수 행사를 진행했다. 북·중관계가 사회주의 이념과 역사적 연원에 기반한 ‘뿌리 깊은 관계’라는 점을 대외적으로 강조하는 일정으로 풀이된다.

중국 관영 신화통신에 따르면 시 주석과 펑리위안 여사는 이날 오전 10시 40분쯤 평양시 모란봉구역에 있는 조·중우의탑(북·중우의탑)을 방문했다. 김 위원장과 리설주 여사가 현장에 미리 도착해 시 주석 부부를 영접했으며, 북한 군악대가 양국 국가를 연주했다. 시 주석은 “중국 인민지원군 열사들에게 영원한 영광을”이라고 적힌 꽃바구니를 헌화하고 묵념했다.

조·중우의탑은 한국전쟁 때 참전한 중국인민지원군 병사들을 기리는 기념물로 1959년 설립됐다. 북·중 친선관계를 상징하는 건축물이다. 중국 고위 인사들은 ‘혈맹’으로 불리는 북·중관계를 확인한다는 의미로 북한 방문 시 탑을 참배해 왔다.

시 주석과 김 위원장은 1950년대 중국과 북한이 함께 싸웠던 시절이 양측 모두에게 영원한 역사적 기억이라는 데 동의했으며, 특색 있는 혁명 전통 교육과 청년들을 위한 사상·도덕 교육을 실시해 ‘항미원조전쟁(한국전쟁의 중국식 표현)’의 위대한 정신을 계승해 북·중 간 위대한 전통적 우정을 다음 세대로 계승해야 한다는 데 인식을 함께 했다고 신화통신이 전했다.

시 주석과 김 위원장은 이어서 노동당 중앙간부학교를 방문했다. 오전 11시쯤 두 정상이 도착하자 수백 명의 교직원과 학생들이 길가로 나와 환영했고 대표들이 꽃다발을 전했다. 시 주석과 김 위원장은 북·중관계 관련 수업을 참관한 뒤 전기차를 타고 캠퍼스를 둘러봤다.

시 주석 방문 기념 식수 행사가 이어서 진행됐다. 시 주석과 김 위원장은 강의동 사이의 숲에 흙을 파고 북·중 우호를 상징하는 전나무를 심었다.

중국공산당 간부학교인 중앙당교장을 겸임하는 차이치 중국공산당 중앙정치국 상무위원과 김재룡 조선노동당 중앙위원회 서기 겸 정치국 상무위원은 함께 식목 기념비를 제막했다. 기념비 앞면에는 중문과 한글로 “중국과 북한의 영원한 우정”이라는 글귀가 새겨져 있다고 신화통신이 전했다.

시 주석과 김 위원장은 전날 정상회담과 만찬 이후 오후 9시쯤 평양체육관에서 특별 문화공연을 관람했다. 공연에서는 북한 가수들이 ‘나와 나의 조국’, ‘모리화’, ‘홍기가 펄럭인다’ 등 중국 유명 가곡과 중국에 대한 애국심을 강조한 노래 ‘사랑해 중국’을 중국어로 불렀다.

시 주석은 오후 전용기를 타고 귀국할 것으로 예상된다.