삼성 ‘AI 네이티브’ 기업 시동…삼성 전 관계사 모든 업무 AI 도입키로

삼성이 모든 관계사의 업무에 인공지능(AI)을 전면 도입하는 등 ‘AI 대전환’에 나서겠다고 밝혔다. 외부 생성형 AI를 전면 도입하고, 사장단을 포함한 임·직원 전체를 대상으로 AI 집중교육도 실시한다.

삼성은 9일 삼성 관계사 18곳이 연구개발(R&D)부터 생산·마케팅·지원 등 모든 업무에서 AI를 접목하고, 모든 관계사에 AI 전담 조직을 설치하기로 했다고 밝혔다.

우선 이달 중으로 모든 관계사에 구글의 제미나이, 오픈AI의 챗GPT, 앤트로픽의 클로드 등 외부 생성형 AI를 도입하기로 했다. 삼성은 “AI를 새로운 기술이나 단순한 업무 개선 도구가 아닌 경영의 근본적인 변화를 촉발하는 혁신 기법으로 삼겠다”면서 “AI를 새로운 성장 모멘텀 발굴의 시발점으로 적극 활용할 것”이라고 밝혔다. 동시에 외부 생성형 AI 도입에 따른 보안 체계를 정교하게 구축하기로 했다.

삼성은 2023년 내부 코드 유출 사고 이후 외부 생성형 AI 사용을 제한했으나, 이번에 생성형 AI의 활용성을 고려해 전면 도입하기로 했다. 지난 4~5월 디바이스경험(DX) 부문 임직원 2500명을 대상으로 생성형 AI 서비스 후보군에 대한 개념검증(PoC)을 진행하기도 했다.

삼성 관계사 사장단 50여명을 대상으로 AI 집중교육도 처음으로 진행한다. 이달 중 이틀 일정으로 진행되는 삼성 사장단 대상 ‘AX(AI 전환) 부트캠프’는 ‘CEO의 AI 문해력이 AX의 성패를 결정한다’는 취지로, AI를 직접 다루고 업무에 체화하는 실습형 교육에 방점이 찍혀 있다. 삼성 사장단은 교육을 마치면서 AX 실행 의지를 담은 ‘공동 AX 비전’을 선포하고, 관계사 별로 ‘AI를 활용한 업무 프로세스 혁신 방안’도 발표할 계획이다.

삼성은 또한 모든 관계사 임원 2300여명을 대상으로 2박3일 간의 AI 교육을 8월12일까지 진행한다. 삼성 전 직원을 대상으로 한 교육도 연내에 마무리한다는 계획이다. 삼성은 사장단과 임원 교육을 시작으로 “경영진이 AI를 기반으로 업무를 재설계하고 조직 혁신을 이끌어가도록 정기적으로 추가 교육을 지속하겠다”고 밝혔다.

삼성은 1990년대 ‘디지털 전환’ 흐름에 선제적으로 대응해 내수 중심 기업에서 글로벌 기업으로 나아간 것처럼 ‘AI 대전환’을 통해 조직 DNA 자체를 AI 중심으로 재편하겠다는 구상이다. 이재용 삼성전자 회장도 올해 신년사에서 “일하는 방식과 조직 DNA를 송두리째 바꿔야 한다”며 “R&D부터 생산·마케팅·지원 등 모든 업무 밸류체인에 AI를 접목해야 한다”고 언급한 바 있다.

삼성 관계자는 “삼성은 디지털 전환, 모바일 전환 등 거대한 변화와 위기 속에서 과감한 도전과 혁신을 통해 초일류 글로벌 기업으로 도약했다” 며 “‘AI 대전환’은 ‘AI 네이티브(Native) 기업’으로 도약하기 위한 혁신의 출발점으로, AI 시대의 기회를 선점하고 주도해 나갈 것”이라고 밝혔다.

LG 그룹도 AI 도입에 속도를 내고 있다. LG CNS는 이날 앤트로픽과 ‘클로드 엔터프라이즈’ 도입 계약을 체결했다고 밝혔다. 이번 계약은 LG그룹 전 계열사에 적용할 수 있는 통합 계약 형태로, LG CNS는 그룹 차원의 AX에 속도를 낼 계획이다.

LG CNS는 이번 계약을 통해 임직원이 클로드를 활용할 수 있도록 하고 개발 등 업무 전반에서 AI 기반 생산성 혁신을 추진한다. 이후 LG그룹 계열사와 외부 기업을 대상으로 클로드 도입부터 활용까지 전 과정을 지원하며 AX 사업을 확대한다는 전략이다.