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시민사회단체, “동성애 받아들이면 삶이 불행” 성소수자 혐오 인사 주도 차별금지법 연구용역 계약한 인권위 규탄

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본문 요약

36개의 인권·시민사회단체가 모인 '국가인권위원회 바로잡기 공동행동'은 9일 오전 서울 중구 인권위 앞에서 기자회견을 열고 "성소수자 혐오 인사가 주도하는 차별금지법 연구용역을 계약 체결한 인권위를 규탄한다"고 말했다.

박한희 한국성소수자인권단체연합 무지개행동 공동대표는 "편향된 시각을 가진 인사가 이번 연구를 한다면 평소 그의 발언대로 '차별금지법을 제정했더니 동성애, 성전환이 늘어났다'는 혐오 선동 단체들의 주장이 그대로 담긴 내용이 국가기관의 보고서가 나올 수 있다"며 "이미 드러난 사실만으로도 이번 연구용역은 신뢰성을 상실했다"고 말했다.

장예정 차별금지법제정연대 상임집행위원장은 "이번 연구사업은 이재명 정부의 국정과제 중 '혐오·차별 방지 및 인권존중문화 확산'에서 차별금지법에 대한 적극적 추진 여부의 주요한 근거가 될 중요한 연구자료"라며 "안 위원장의 개인 신념이 아닌 인권위라는 국가기구의 방향성에 맞게 재논의 돼야 한다"고 했다.

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시민사회단체, “동성애 받아들이면 삶이 불행” 성소수자 혐오 인사 주도 차별금지법 연구용역 계약한 인권위 규탄

입력 2026.06.09 14:11

  • 박채연 기자

  • 기사를 재생 중이에요

국가인권위원회 바로잡기 공동행동 관계자들이 9일 서울 중구 국가인권위원회 앞에서 기자회견을 열고 최근 국가인권위원회가 성소수자 혐오 인사 주도의 차별금지법 연구용역을 수주한 것에 대해 철회를 요구하고 있다. 정효진 기자

국가인권위원회 바로잡기 공동행동 관계자들이 9일 서울 중구 국가인권위원회 앞에서 기자회견을 열고 최근 국가인권위원회가 성소수자 혐오 인사 주도의 차별금지법 연구용역을 수주한 것에 대해 철회를 요구하고 있다. 정효진 기자

36개의 인권·시민사회단체가 모인 ‘국가인권위원회 바로잡기 공동행동’은 9일 오전 서울 중구 인권위 앞에서 기자회견을 열고 “성소수자 혐오 인사가 주도하는 차별금지법 연구용역을 계약 체결한 인권위를 규탄한다”고 말했다.

인권위는 지난달 27일 ‘해외 차별금지법제의 시행 사례 및 영향 실태조사’ 연구용역 기관으로 ‘A로펌’을 선정해 계약했다. 이 로펌의 연구 책임자인 B변호사는 평소 공공연하게 성소수자 혐오 발언을 한 것으로 드러나 논란(6월3일 경향신문 보도)이 일었다.

공동행동 소속 최새얀 변호사는 “이번 연구용역 수주는 안 위원장을 필두로 한 인권위 내 혐오론자들이 지위와 권한을 이용해 차별과 배제에 학문적 정당성을 부여하였다고밖에 볼 수 없다”고 했다.

박한희 한국성소수자인권단체연합 무지개행동 공동대표는 “편향된 시각을 가진 인사가 이번 연구를 한다면 평소 그의 발언대로 ‘차별금지법을 제정했더니 동성애, 성전환이 늘어났다’는 혐오 선동 단체들의 주장이 그대로 담긴 내용이 국가기관의 보고서가 나올 수 있다”며 “이미 드러난 사실만으로도 이번 연구용역은 신뢰성을 상실했다”고 말했다.

장예정 차별금지법제정연대 상임집행위원장은 “이번 연구사업은 이재명 정부의 국정과제 중 ‘혐오·차별 방지 및 인권존중문화 확산’에서 차별금지법에 대한 적극적 추진 여부의 주요한 근거가 될 중요한 연구자료”라며 “안 위원장의 개인 신념이 아닌 인권위라는 국가기구의 방향성에 맞게 재논의 돼야 한다”고 했다.

김덕진 천주교인권위원회 활동가는 “수주 과정에서도 안 위원장의 개입이 없었을 것이라고 장담할 수 없다”며 “(안 위원장은) 이 사회의 마지막 보루로 인권위를 지켜내겠다고 싸우는 인권위 노조와 직원들을 그만 모욕했으면 한다”고 말했다.

이들은 “인권위는 연구책임자의 차별적 언행을 무겁게 받아들이고 연구용역을 즉각 중단하라”며 “안 위원장은 이 사태에 책임을 지고 분명한 입장을 내놓아라”고 요구했다. 이들은 기자회견 후 회견 내용을 담은 민원을 인권위에 접수했다.

[단독]인권위 차별금지법 연구 책임자가 “동성애 받아들이면 삶이 불행”···안창호 위원장 공개지지도

국가인권위원회로부터 차별금지법 관련 연구용역을 수주한 기관의 연구 책임자가 평소 공공연하게 ‘차별금지법에 반대한다’는 견해를 밝혀온 것으로 확인됐다. 이 책임자는 성소수자 혐오 발언으로 논란이 된 안창호 인권위원장에 대해 공개 지지를 표명하기도 했다. 인권위 내부에선 이번 연구용역이 성소수자 등에 대한 차별의 근거로 활용될 수 있다며 우려하고 있다. ...

https://www.khan.co.kr/article/202606031628001

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