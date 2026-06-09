수출입은행, 신임 상임이사에 이동훈 본부장 임명

한국수출입은행은 상임이사에 이동훈 리스크관리본부장이 임명됐다고 9일 밝혔다.

이동훈 신임 상임이사는 리스크관리본부장과 남북협력본부장, 기획부장, 자금시장단장, 홍보실장 등을 거쳤다. 앞으로 정부수탁기금(경제협력·남북협력), 리스크 관리, 디지털전환 업무를 총괄할 예정이다.

이 상임이사의 임기는 이달 8일부터다.

수출입은행법에 따라 이사는 은행장 제청을 받아 재정경제부 장관이 임면한다.