전자담배 액상 섞은 ‘신종 마약’ 판매한 일당 검거···매수자 대부분 청년층

대구경찰청 광역범죄수사대 마약범죄수사계는 전자담배 액상 등으로 신종 마약류를 제조해 텔레그램에서 판매한 혐의(마약류관리법 위반 등)로 채널 운영자 A씨(31)와 제조·운반책 등 6명을 검거(3명 구속)했다고 9일 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨 등은 2024년 9월부터 지난해 3월까지 해외에서 들여온 합성 마약류 원액과 전자담배 액상을 일정 비율로 섞어 신종 마약류를 제조했다. 이후 텔레그램을 통해 구매 의사를 밝힌 이들에게 1㎖당 8만원을 받고 판매한 혐의를 받고 있다.

수사 결과 A씨 일당은 거주하는 원룸에서 신종 마약류를 제조 및 보관했으며, 수사망을 피하기 위해 미신고 가상자산 거래소를 경유해 판매대금을 받은 것으로 파악됐다. 이들이 제조한 신종 마약류는 2000여명이 동시에 흡입할 수 있는 분량이라고 경찰은 설명했다.

경찰은 검거 과정에서 A씨 일당이 보관 중이던 마약류 잔량을 모두 압수했다. 또한 범죄수익금 775만원도 기소 전 추징보전했다.

경찰은 전국 각지에서 A씨로부터 마약류를 구입한 16명도 붙잡아 검찰에 넘겼다. 이들은 주로 20~30대로 회사원과 일용직, 자영업자 등으로 확인됐다. 경찰은 마약 전과가 없던 이들의 비율이 더 높았다고 밝혔다.

한편 대구경찰은 해외 밀수 및 제조·판매책 1명을 인터폴 적색수배하고 추적 중이다.

장웅기 대구경찰청 마약범죄수사계장은 “관련 기관과 협력해 전통적인 마약류뿐만 아니라 신종 마약류 척결에도 최선을 다하겠다”고 말했다.