올 여름 국가소방동원령 발령 때 장비·인원 2배 투입·119신고접수대 대폭 운영

소방당국이 올 여름 집중호우 등으로 국가소방동원령이 발령되면 투입하는 장비와 인원을 지난해 대비 2배로 확대한다. 기상특보 발표 때 신고 폭주에 대응하기 위한 119신고접수대도 대폭 늘린다.

소방청은 이런 내용의 ‘2026년 여름철 호우·폭염·가뭄 등 소방안전대책’을 오는 10월15일까지 추진한다고 9일 밝혔다. 기상청은 올해 여름 강수량이 평년과 비슷한 수준이겠지만, 엘니뇨 영향으로 국지적 기습 폭염과 지역별 강수량의 변동 폭이 매우 클 것으로 예상했다.

이에 따라 집중호우와 태풍 등으로 기상특보가 발표돼 국가소방동원령이 발령되면 소방 장비와 인력을 대폭 투입한다. 예컨대 8개 시·도 미만 지역에서 장비와 인력을 동원하는 국가소방동원령 1호의 경우 지난해 100대 미만·250명 미만 수준에서 올해는 200대 미만·500명 미만으로 2배 상향해 투입한다.

또 신고 폭주에 대응하기 위해 기상특보 발표 시 평시 344대 수준이던 119신고접수대를 564대 늘려 908대까지 운영한다.

산사태와 하천 재해, 지하공간 침수 등 인명 피해 우려 지역에는 대용량포 방사시스템과 험지펌프차, 소방드론 등 특수장비를 미리 배치한다. 통신 두절 상황에 대비해 비상위성통신 차량 8대와 위성전화기 287대도 운영한다. 아울러 현장지휘관이 ‘선조치 후보고’ 원칙에 따라 강제 대피명령과 위험구역 설정 등 긴급 안전조치를 신속히 시행할 수 있도록 한다.

폭염 대응 체계도 가동한다. 온열질환 피해가 우려될 때 전국 구급차 1668대와 구급대원 1만4412명이 즉시 출동 태세를 유지하고, 구급차 공백 시에는 예비출동대(펌뷸런스) 1402대를 투입해 대응한다. 전국 의용소방대원 9만1492명은 ‘폭염 안전지킴이’로 활동하며 논·밭과 야외 작업장 등을 순찰하거나 독거노인 안부 확인 등을 지원한다.

또 다중이용시설에 대한 불시 화재안전조사를 실시하고, 유증기 폭발 위험이 높은 노후 위험물 시설 174곳은 오는 19일까지 민관합동 긴급 안전점검을 진행한다. 아울러 가뭄 장기화에 대비해 전국 소방용수시설 20만3943곳을 대상으로 매월 1회 이상 수압·수량 점검을 실시한다.

소방청 관계자는 “시간당 50mm 이상의 집중호우 발생 빈도가 과거 대비 급증함에 따라 재난 초기 단계부터 ‘최고수위 총력대응’ 원칙을 적용할 방침”이라고 말했다.