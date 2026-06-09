서울 강서구가 결혼, 출산, 육아 등으로 경제활동이 중단된 경력보유여성의 사회복귀와 재취업을 위해 창업 지원 교육을 한다고 9일 밝혔다.

모집 대상은 강서구에 거주하는 18세 이상 여성 중 혼인·임신·출산·육아 등으로 경력이 단절됐으나 재취업을 준비하는 경력보유여성이다.

이번 교육은 최근 주목받는 신산업 분야와 현장 수요가 높은 유망 직종을 중심으로 운영한다. 인공지능(AI) 데이터 큐레이터, AI 라이브 방송 캐스터, 병원 동행 매니저 및 베이비시터 등 3개 반이다. 반당 25명씩 총 75명을 모집한다. 수강료는 전액 무료다.

수강신청은 6월 25일까지다. 참여를 희망하는 주민은 서울호서직업전문학교를 방문해 접수하거나 홍보물의 QR코드로 온라인 접수를 하면 된다.

교육은 서울호서직업전문학교에서 7월 1일부터 10월 31일까지 주 2회 3시간씩 진행한다.

한편 지난해 경력보유여성 교육훈련을 수료한 42명 중 12명이 온라인 스토어 창업에 성공했다. 수납정리 컨설턴트, 실버복지 행정사무원 수료자 25명도 관련 분야 기업으로 연계 취업하는 성과를 거뒀다.

진교훈 구청장은 “변화하는 산업 흐름에 맞춰 경력보유여성들이 실전 역량을 키울 수 있도록 내실 있게 준비했다”며 “여성들의 안정적인 재취업과 경제적 자립 기반을 다질 수 있도록 앞으로도 제도적 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.