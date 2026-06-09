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강서구, 경력보유여성 취업교육 시작···AI중심 교육 강화

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본문 요약

서울 강서구가 결혼, 출산, 육아 등으로 경제활동이 중단된 경력보유여성의 사회복귀와 재취업을 위해 창업 지원 교육을 한다고 9일 밝혔다.

교육은 서울호서직업전문학교에서 7월 1일부터 10월 31일까지 주 2회 3시간씩 진행한다.

한편 지난해 경력보유여성 교육훈련을 수료한 42명 중 12명이 온라인 스토어 창업에 성공했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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강서구, 경력보유여성 취업교육 시작···AI중심 교육 강화

입력 2026.06.09 14:36

  • 류인하 기자

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진교훈 강서구청장이 지난해 11월 경력보유여성 교육훈련과정 수료식에서 수료자들에게 격려인사를 하고 있다. 강서구 제공

진교훈 강서구청장이 지난해 11월 경력보유여성 교육훈련과정 수료식에서 수료자들에게 격려인사를 하고 있다. 강서구 제공

서울 강서구가 결혼, 출산, 육아 등으로 경제활동이 중단된 경력보유여성의 사회복귀와 재취업을 위해 창업 지원 교육을 한다고 9일 밝혔다.

모집 대상은 강서구에 거주하는 18세 이상 여성 중 혼인·임신·출산·육아 등으로 경력이 단절됐으나 재취업을 준비하는 경력보유여성이다.

이번 교육은 최근 주목받는 신산업 분야와 현장 수요가 높은 유망 직종을 중심으로 운영한다. 인공지능(AI) 데이터 큐레이터, AI 라이브 방송 캐스터, 병원 동행 매니저 및 베이비시터 등 3개 반이다. 반당 25명씩 총 75명을 모집한다. 수강료는 전액 무료다.

수강신청은 6월 25일까지다. 참여를 희망하는 주민은 서울호서직업전문학교를 방문해 접수하거나 홍보물의 QR코드로 온라인 접수를 하면 된다.

교육은 서울호서직업전문학교에서 7월 1일부터 10월 31일까지 주 2회 3시간씩 진행한다.

한편 지난해 경력보유여성 교육훈련을 수료한 42명 중 12명이 온라인 스토어 창업에 성공했다. 수납정리 컨설턴트, 실버복지 행정사무원 수료자 25명도 관련 분야 기업으로 연계 취업하는 성과를 거뒀다.

진교훈 구청장은 “변화하는 산업 흐름에 맞춰 경력보유여성들이 실전 역량을 키울 수 있도록 내실 있게 준비했다”며 “여성들의 안정적인 재취업과 경제적 자립 기반을 다질 수 있도록 앞으로도 제도적 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

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