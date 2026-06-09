제주, 일회용품 줄이기 정책 통했다···폐기물 매립량 절반 ‘뚝’

제주, 통계 분석 결과 생활폐기물 매립량 1일 평균 2022년 48.7톤→2024년 24.6톤 재활용량은 매년 늘어···일회용컵 보증금제, 다회용기 확산 효과

제주 지역 생활폐기물 매립량이 2년만에 절반 가까이 감소한 것으로 나타났다. 일회용품 감량 정책이 실질적인 효과를 거두고 있다는 분석이 나온다.

제주도가 기후에너지환경부의 ‘2022~2024년 생활폐기물 발생 처리 현황’ 통계를 분석한 결과 도내 하루 평균 생활폐기물 매립량은 2022년 48.7t에서 2024년 24.6t으로 2년 사이 약 49.5% 줄어든 것으로 확인됐다고 9일 밝혔다.

같은 기간 재활용량은 2022년 765.4t, 2023년 804.8t, 2024년 828.3t으로 꾸준히 증가했다.

제주에서 생활폐기물은 줄고 재활용량이 늘어난 배경으로는 폐기물 처리시설의 고도화, 재활용품의 거점 수거 방식 활성화, 도민 참여 확대, 일회용품 줄이기와 다회용기 문화 확산 등이 꼽힌다.

우선 2023년 6월부터 가동을 시작한 제주광역생활자원회수센터의 역할이 컸다. 이곳에서 다단계 자동 선별 시스템과 인공지능(AI) 기반 선별 로봇을 도입해 재활용품을 정밀하게 분류하면서 직매립량이 크게 줄었다는 분석이 나온다.

도민의 적극적인 참여도 높은 평가를 받는다. 제주에는 마을마다 재활용품 거점 수거지인 ‘재활용도움센터’가 설치돼있다. 2017년 도입돼 현재 201곳까지 늘어났으며 상주 인력이 요일과 관계없이 재활용품을 상시 회수·관리하고 있다.

특히 재활용도움센터에서는 투명 페트병, 종이팩, 폐건전지, 캔 등을 1kg 이상 가져오면 10리터짜리 종량제봉투로 교환해 주는 ‘통합보상제’를 실시 중이다. 이 제도가 호응을 얻으면서 도민들의 자발적인 참여를 높이고, 재활용률 상승을 견인했다.

일회용품 줄이기와 다회용기 확산 사업도 가시적인 효과를 거뒀다. 제주는 2022년 12월부터 카페 등에서 일회용컵을 사용할 때 보증금 300원을 내고 컵을 반납하면 되돌려받는 ‘일회용컵 보증금제’를 시행 중이다.

정부의 정책 기조 변화에도 불구하고 도는 보증금제를 강력하게 추진하며 실질적인 감량 효과를 거뒀다. 제도 시행 이후 현재까지 보증금제 라벨이 부착된 일회용컵 약 1631만개가 회수되면서 플라스틱 137톤을 감량했다. 컵 반환율은 66%를 넘어섰다.

이외에도 2024년부터 공공행사장과 축제장, 야영장 등에서 일회용기 대신 다회용기를 사용하는 사업을 추진해 현재까지 약 433만개의 다회용기를 지원하고 플라스틱 69t을 감량했다.

임홍철 제주도 기후환경국장은 “매립량이 줄고 재활용이 늘어난 것은 도민들이 분리배출에 적극 동참한 덕분”이라면서 “일회용컵 보증금제, 회수보상제 등 자원 순환 정책을 강화해 2035년 탄소중립 달성 목표를 이루겠다”고 밝혔다.