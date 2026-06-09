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하나금융, 군 장병에 연간 10억원 복지 제공

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하나금융그룹은 국방부와 업무협약을 맺고 군 장병들의 복지 향상을 위한 '히어로 위드 하나' 프로그램을 시작한다고 9일 밝혔다.

하나금융은 이번 프로그램을 통해 매년 300여명의 군 장병과 가족을 대상으로 연간 10억원 규모의 복지 혜택을 제공할 예정이다.

호국보훈의 달을 맞아 순직·공상 장병의 가족과 복무 중 다친 장병 등의 경제적 부담을 완화하기 위한 취지다.

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하나금융, 군 장병에 연간 10억원 복지 제공

입력 2026.06.09 14:52

  • 배재흥 기자

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함영주 하나금융 회장(오른쪽)과 안규백 국방부 장관이 지난 8일 업무협약식에서 기념 촬영하고 있다. 하나금융 제공

함영주 하나금융 회장(오른쪽)과 안규백 국방부 장관이 지난 8일 업무협약식에서 기념 촬영하고 있다. 하나금융 제공

하나금융그룹은 국방부와 업무협약을 맺고 군 장병들의 복지 향상을 위한 ‘히어로 위드 하나’ 프로그램을 시작한다고 9일 밝혔다.

하나금융은 이번 프로그램을 통해 매년 300여명의 군 장병과 가족을 대상으로 연간 10억원 규모의 복지 혜택을 제공할 예정이다. 호국보훈의 달을 맞아 순직·공상 장병의 가족과 복무 중 다친 장병 등의 경제적 부담을 완화하기 위한 취지다.

장애가 있는 자녀 또는 부모를 돌보는 군 장병 200명에게 가족들의 재활·심리치료비와 의료비 등을 제공한다. 순직·공상 군인과 격오지 근무 군 장병 60명에게는 자녀들의 학습환경 개선을 위한 책상과 노트북을, 복무 중 사고로 신체장애가 발생한 군 장병 40명에게는 맞춤형 의수·의족 제작 비용 등을 지원한다.

지난 8일 열린 업무 협약식에는 함영주 하나금융 회장과 안규백 국방부 장관 등이 참석했다.

함 회장은 “헌신과 희생에 대한 진정성 있는 금융의 사회적 책임을 실천해 군 장병과 가족들의 삶에 든든한 버팀목이 되겠다”고 말했다.

영문번역(English Translation)
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