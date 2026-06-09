기후부 “소양호 붕어 떼죽음, 호수 저층 산소부족·산란기 세균 감염 등 복합 원인”

정부가 최근 발생한 강원 소양호 상류의 붕어 떼죽음 원인이 호수 저층부에서 비료, 퇴비, 가축 분뇨 등 유기물이 분해되며 일으킨 산소 부족이라는 조사 결과를 9일 발표했다.

기후에너지환경부는 국립환경과학원 조사 결과 호수 저층부에서 유기물이 분해되는 과정에서 발생한 산소 부족이 붕어 집단 폐사의 직접적 원인으로 확인됐다고 이날 밝혔다. 소양호 수위가 높은 상태에서 강수량이 적어 상층과 저층의 물이 잘 섞이지 않는 ‘성층 현상’이 더해져 저층부 산소 부족이 더 심화한 것으로 분석됐다.

기후부에 따르면 4월 산란기를 맞아 면역력이 떨어진 붕어가 담수에 흔히 존재하는 세균인 에로모나스균에 노출된 것도 복합적으로 작용했을 것으로 추정된다. 황화수소는 붕어의 스트레스를 가중하는 요인이 됐을 수는 있으나 직접적인 원인은 아닌 것으로 분석됐다. 황화수소는 물속에서는 검출되지 않았고, 바닥 퇴적물 사이의 물에서 미량(0.003~0.022㎎/ℓ) 확인됐다.

국립환경과학원 관계자는 “황화수소가 높았다면 성체가 아닌 치어부터 폐사했을 것”이라며 “황화수소 생성과 관련이 있는 황산염의 농도도 낮았던 것으로 보아 황화수소 농도가 높을 가능성은 작다”고 설명했다.

중금속·농약 등 독성물질은 검출되지 않았다.

지난 4월 소양호 상류에서는 붕어·잉어·뱀장어 등 물고기가 집단 폐사하는 일이 잇따라 발생했다. 이로 인해 인근 49개 어가가 조업을 중단했다. 이재명 대통령은 지난달 국무회의에서 이 문제를 거론하며 폐사 원인 규명을 지시했다. 기후부는 관계기관, 전문가, 지역 어민이 참여하는 협의체를 구성해 국립환경과학원 주관으로 지난달 21~29일 정밀 조사를 진행했다.

기후부는 재발 방지 대책으로 소양호 상류 유기물 관리 지원을 강화하겠다고 밝혔다. 소양호 상류의 고랭지 밭을 계단식 밭 등으로 전환해 유기물 유출을 줄이고, 농가에서 개별적으로 처리하는 가축분뇨를 체계적으로 관리할 수 있도록 공공하수처리시설도 확충하기로 했다.

어민 피해 보상과 관련해서는 인제군이 어구·어망 등 어업용 자재를 반값 지원하고 어가 지원 사업을 확대하기로 했다. 한국수자원공사는 붕어류 산란지 조성, 치어 방류 등 어업 재개를 위한 기반시설을 지원한다.