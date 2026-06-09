‘모두의 창업’ 5000명 최종 선발···최연소 13세·최고령 78세 참가자도 첫 관문 통과

중소벤처기업부는 ‘모두의 창업 프로젝트’에 아이디어를 제안한 창업 인재 5000명을 선발했다고 9일 밝혔다.

중기부에 따르면 선발자의 68.4%는 39세 이하로 청년층이 강세를 보였다. 특히 20대가 전체의 3분의 1인 35.4%를 차지했다. 최연소 선발자는 13세였고 최고령 선발자는 78세였다.

최연소 선정자인 13세 김태인 학생은 ‘학교 사각지대에서 반복되는 학교폭력을 와이파이 신호만으로 감지하는 안전 시스템’을, 78세 최연장 선정자는 ‘음식물 쓰레기를 활용한 친환경 나프타 제조 기술’을 제안해 첫 관문을 통과했다.

외국인 선정자는 ‘한국어능력시험(TOPIK) 쓰기 시험을 위한 인공지능(AI) 기반 원고지 연습 애플리케이션 개발’을, 일본인 창업자는 ‘일본인 관광객을 대상으로 한 부산 여행 정보 플랫폼 개발’을 아이디어로 내놨다.

지역(비수도권) 선발자는 74%였다. 영남권이 25.8%,로 가장 많았고 충청권 20.5%, 호남권 16.4%, 강원권 8.6%, 제주 2.7% 등의 순이었다.

분야별로는 일반·기술 트랙의 경우 정보기술(IT) 이 32%로 가장 많았고 라이프스타일(17.8%), 바이오·의료(10.1%), 교육(6.8%)이 뒤를 이었다.

로컬 트랙은 생활(48.2%), F&B(식품 및 음료·37.3%), 뷰티(9.3%) 순이었다.

선발자 5000명 전원에게는 창업 활동을 위한 창업활동자금 200만원과 창업 초기 멘토링 및 창업 아이디어를 빠르게 고도화할 수 있는 AI 솔루션이 제공된다.

탈락한 5만8000여명에게는 심사를 담당한 멘토의 평가 의견을 제공하고, 온오프라인 재도전 멘토링 프로그램도 마련한다.

오프라인 재도전 멘토링은 오는 22일부터 전국 17개 시도에서 40회 운영된다. 참가 희망자는 12일부터 ‘모두의 창업 플랫폼’에서 희망하는 지역과 날짜를 선택해 신청하면 된다.

온라인 멘토링은 오는 22일부터 신청할 수 있으며 도전자들이 원하는 멘토를 선택하는 방식으로 총 3회 진행한다.

멘토링 참가자와 기존 아이디어를 보완한 도전자에게는 다음 달 초 진행될 ‘모두의 창업 프로젝트 2기’ 선정평가에서 가점 등 우대 혜택을 제공할 예정이다.

앞서 중기부가 지난달 15일까지 진행한 ‘모두의 창업 프로젝트’에는 정부 부처 창업·아이디어 공모전 가운데 사상 최대 규모인 6만2000여명이 신청했다.