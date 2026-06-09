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광주 시민단체 “선관위 철저히 수사해야···부정선거 음모론은 용납 못 해”

입력 2026.06.09 15:12

6·3 지방선거에서 일어난 투표용지 부족 사태를 비판하며 재선거를 요구하는 시민들이 7일 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 개표소 앞에 모여 구호를 외치고 있다. 2026.06.07. 정효진 기자

6·3 지방선거에서 일어난 투표용지 부족 사태를 비판하며 재선거를 요구하는 시민들이 7일 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 개표소 앞에 모여 구호를 외치고 있다. 2026.06.07. 정효진 기자

광주지역 시민사회단체들이 6·3지방선거 투표용지 부족 사태와 관련해 선거관리위원회에 대한 철저한 수사와 선거관리 시스템 개선을 촉구했다. 이번 사태를 조직적 부정선거로 몰아가는 움직임에는 선을 그었다.

광주환경운동연합, 참여자치21 등 26개 시민사회단체가 참여한 광주시민단체협의회는 9일 ‘시민 참정권 박탈한 선관위에 대한 철저한 수사를 촉구한다’는 제목의 성명을 내고 “총체적인 무능과 안일한 대처로 국민의 가장 기본적인 참정권인 투표의 권리를 박탈한 선관위를 강력히 규탄한다”고 밝혔다. 광주지역 시민단체들이 협의회 차원에서 이번 사태에 대한 공식 입장을 낸 것은 이번이 처음이다.

협의회에 따르면 선관위는 6·3지방선거 본투표 당시 투표용지 부족이 우려된 전국 140개 투표소에 투표용지를 추가 배부했다. 실제 추가 투표용지가 사용된 곳은 91곳, 투표가 한때 중단된 곳은 26곳이었다. 충북 청주의 한 투표소에서는 선거인명부에서 유권자 1295명이 누락됐다.

단체는 “선관위의 가장 중요한 책무는 선거를 공정하게 관리하는 일”이라며 “전국적으로 투표 일시 중단 사태가 빚어진 것은 단순한 실수로 보기 어렵고, 선관위의 총체적 무능과 도덕적 해이를 보여준다”고 비판했다.

수사기관의 엄정한 진상 규명도 요구했다. 단체는 “엄정한 수사로 진상을 규명하고 관련자들에 대한 처벌도 뒤따라야 한다”며 “기관의 독립성은 보장돼야 하지만 국민으로부터의 분명한 견제 수단도 마련돼야 한다”고 했다.

단체는 부정선거 음모론에는 반대 입장을 분명히 했다. 이들은 “시민들의 참정권 박탈에 대한 정당한 항의에 편승해 부정선거 음모론을 확산시키고 사회적 갈등을 유발하는 행위는 용납돼서는 안 된다”며 “이번 사태를 계기로 취약한 선거관리 시스템을 총체적으로 점검하고 혁신해야 한다”고 밝혔다.

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