‘필리핀 마약왕’ 박왕열 재판, 변호인 불출석으로 연기

필리핀 마약왕으로 불린 박왕열에 대한 재판이 변호인 불출석으로 진행되지 못했다.

재판부가 박왕열에게 변호인 불출석 경위를 묻자 박왕열은 "오늘 아침도 면회가 신청되어 있었는데 오지 않아서 취소됐다. 이유는 모르겠다"고 했다.

재판부는 "변호인 없이 재판 진행은 안 한다"며 다음 기일에 다시 열겠다"며 절차를 종료했다. 법정에 출석한 수사 검사는 "이례적인 일"이라며 "사무실에 가서 한번 확인해보겠다"고 말했다. 박왕열은 필리핀에서 한국인 3명을 살해해 현지 교도소에 복역하면서도 국내에 다량의 마약을 유통한 혐의를 받는다. 그는 지난 3월 25일 국내로 임시 인도된 뒤 두달여만에 구속기소 돼 재판에 넘겨졌다.