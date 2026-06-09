박찬대 인천시장 당선인 인수위원회 10일 출범···인수위원장에 맹성규 의원

박찬대 인천시장 당선인이 10일 인수위원회를 출범시킨다. 인수위원장으로는 3선의 맹성규 국회의원(인천 남동갑)이 맡는다.

박 당선인은 오는 10일 인천경제자유구역청이 입주한 연수구 송도 G-Tower에서 인수위원회를 출범한다고 9일 밝혔다.

이와 함께 현장 전문성과 정책 역량을 갖춘 국회의원과 교수·전직 공직자·시민사회 전문가 등 각계 인사 20명으로 인수위원회를 구성했다.

인수위원장은 맹성규 국회의원이다. 분과위원장에는 이번 국회의원 보궐선거에서 인천 계양을에 당선된 김남준 의원과 노종면(부평갑)·모경종(검단)·박선원(부평을)·이용우(서해구을)·이훈기(남동을) 등 초선 의원 6명이 각 분야를 맡아 인천시정 이양 작업을 주도한다.

부위원장에는 송현식 전 원내대표 정책실장이 맡고, 상임위원은 남영희 민주당 인천 동구·미추홀지역위원장이 선임됐다.

전문가 위원으로는 백진 서울대 교수, 오태현 카이스트 교수, 남대식 인하대 교수, 류성민 경기대 교수, 정세은 충남대 교수가 합류했다. 전직 공직자로는 박인서 전 인천시 정무 부시장, 이재현 전 서구청장, 이희정 전 인천국제공항 부사장, 윤대기 변호사이다. 시민단체에서는 장정구 기후생명정책연구원 대표, 문화계에서는 김경아 한국 판소리보존회 인천지회장이 참여했다.

인수위원회 자문위원장은 인천발전연구원장을 역임했던 김민배 전 인하대교수가 임명됐다.

박 당선인 인수위원회는 7월 1일 취임까지 20일간 운영될 예정이다. 분과별로 소관 실·국 업무 보고를 청취하고 당선인의 공약 이행 로드맵 수립, 내년도 국비 예산 신청 현황과 인천과 관련된 법령 진행 상황 등을 검토하고, 민생회복 100일 프로젝트 가동을 위한 예산점검 등을 할 예정이다.

박 당선인은 인수위원회와는 별도로 시민의견 청취 및 간담회 등을 기획하고 있다.