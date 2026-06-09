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‘4명 사망’ 광주대표도서관 붕괴 사고 관계자 11명 구속영장 신청

입력 2026.06.09 15:24

콘크리트 타설도중 붕괴된 광주대표도서관 공사현장.

콘크리트 타설도중 붕괴된 광주대표도서관 공사현장.

노동자 4명이 숨진 광주대표도서관 붕괴 사고와 관련해 경찰이 시공사와 감리 관계자 등 11명에 대해 구속영장을 신청했다. 사고가 발생한 지 약 6개월 만이다.

광주경찰청 광역범죄수사대는 업무상과실치사 등 혐의로 입건한 A씨 등 11명에 대해 사전구속영장을 신청했다고 9일 밝혔다. 이들은 광주대표도서관 공사 현장의 시공사 관계자와 감리자 등이다.

경찰은 용접 불량 등 부실시공과 콘크리트 타설 과정의 안전관리 미흡, 감리 소홀 등이 사고로 이어진 것으로 보고 있다. 현재까지 입건된 피의자는 모두 40명이며, 발주처인 광주시 종합건설본부 소속 공무원 4명도 포함됐다.

사고는 지난해 12월11일 광주 서구 치평동 광주대표도서관 건립 현장에서 발생했다. 옥상층 콘크리트 타설 작업 중 철제 구조물이 무너지면서 건설 노동자와 관급자재 납품업체 직원 등 4명이 잔해에 매몰돼 숨졌다.

경찰은 불법 재하도급과 부자격 시공, 입찰 비위 등 공사 전반에 문제가 있었는지도 살펴보고 있다. 이들에 대한 구속 전 피의자 심문은 이르면 오는 11일 광주지방법원에서 진행될 예정이다.

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