‘145년째 공사중’ 사그라다 파밀리아 중앙탑 준공식···교황 축복 예정

‘신의 건축가’로 불리는 스페인 카탈루냐의 건축가 안토니오 가우디 이 코르네트(1852~1926) 타계 100주기를 맞아 그의 대표작인 사그라다 파밀리아 성당의 중앙탑 준공식이 열린다.

CNN에 따르면 스페인 바르셀로나에서는 10일(현지시간) 사그라다 파밀리아 성당 중앙탑인 ‘예수 그리스도의 탑’ 준공을 기념하는 축복식이 개최된다. 레오 14세 교황은 추모 미사를 집전하고 성당 외관의 정점을 이루는 예수 그리스도의 탑을 축복할 예정이다.

이번 행사는 가우디 타계 100주기 기념행사의 하이라이트이자 지난 6일부터 이어진 교황의 스페인 방문 일정 가운데 핵심 행사로 꼽힌다.

사그라다 파밀리아는 1882년 3월 착공된 이후 145년째 건설 중인 ‘미완의 성당’이다. 가우디는 생전 완공 시기를 묻는 질문에 “나의 의뢰인은 서두르지 않는다”고 답한 것으로 유명하다. 그가 말한 의뢰인은 건설위원회나 신자들이 아니라 신이었다.

성당 건설은 전쟁과 정치적 혼란, 자금 부족 등으로 여러 차례 중단됐다. 특히 스페인 내전은 공사에 큰 타격을 줬다. 가우디의 설계 도면과 모형 상당수가 훼손되거나 소실되면서 후대 건축가들은 남아 있는 자료를 바탕으로 공사를 이어갔다.

성당은 지난 2월 중앙탑 꼭대기에 높이 약 18m, 무게 약 100t에 달하는 대형 십자가를 설치하면서 최고 높이 172.5m에 도달했다. 이로써 성당 외관은 사실상 완성 단계에 들어섰다는 평가를 받았다. 예수 그리스도의 탑은 사그라다 파밀리아를 구성하는 18개 탑 가운데 가장 높다. 나머지 17개 탑은 12사도와 4명의 복음사가, 성모 마리아를 상징한다.

십자가 설계를 맡은 마우리시오 코르테스는 가우디가 낮에는 햇빛을 반사하고 밤에는 바르셀로나의 스카이라인을 밝히는 십자가를 구상했다고 밝혔다.

사그라다 파밀리아는 현재 정문 역할을 하는 ‘영광의 파사드’와 내부 공간 공사가 진행 중이다. 최종 준공 시점은 2034년 안팎이 될 것으로 전망된다.

사그라다 파밀리아는 성모 마리아와 요셉, 예수 가족에게 봉헌된 성당으로 매년 전 세계에서 약 490만명이 찾는 스페인의 대표 관광 명소다. 지난해 방문객 가운데 한국인은 약 24만명으로 전체의 약 5%를 차지했다.