창간 80주년 경향신문

‘고용량’ 마운자로 내일 국내 출시…불붙는 비만 치료제 경쟁

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

비만 치료제 마운자로 고용량 제품이 출시된다.

고용량 비만 치료제 시장 경쟁이 치열해질 전망이다.

한국릴리는 9일 마운자로 고용량 제품을 국내에서 10일 출시한다고 밝혔다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

‘고용량’ 마운자로 내일 국내 출시…불붙는 비만 치료제 경쟁

입력 2026.06.09 16:01

수정 2026.06.09 16:03

펼치기/접기
  • 손우성 기자

  • 기사를 재생 중이에요

마운자로 12.5㎎·15㎎ 용량 출시

위고비도 7.2㎎ 조만간 도입 가능성

마운자로. AFP연합뉴스

마운자로. AFP연합뉴스

비만 치료제 마운자로 고용량 제품이 출시된다. 고용량 비만 치료제 시장 경쟁이 치열해질 전망이다.

한국릴리는 9일 마운자로 고용량 제품을 국내에서 10일 출시한다고 밝혔다. 새롭게 출시하는 마운자로 일회용 프리필드펜 용량은 12.5㎎과 15㎎이다. 기존엔 2.5㎎, 5㎎, 7.5㎎, 10㎎ 등 네 종류였다.

마운자로는 국내에서 2형 당뇨병 환자 혈당 조절 개선과 비만 또는 과체중 환자의 체중 관리, 폐쇄성 수면 무호흡 치료 등을 위한 식이·운동 요법 보조제로 국내 판매가 허가됐다. 식욕을 억제하는 호르몬(GLP-1, GIP)에 동시에 작용한다.

한국릴리는 성인 비만 환자 대상 임상 연구에서 72주 기준 체중 감소 효과가 5㎎ 투여군에선 16%, 10㎎ 투여군에선 21.4%, 15㎎ 투여군에선 22.5%로 조사됐다고 설명했다.

한국릴리 관계자는 “기존 용량만으로 치료 목표 달성에 어려움을 겪은 환자들에게 새로운 치료의 희망을 제시한다는 점에서 의미가 있다”고 밝혔다.

고용량 비만 치료제 시장 경쟁은 더 치열해질 것으로 보인다. 노보 노디스크의 위고비는 최근 기존 2.4㎎보다 용량을 높인 7.2㎎ ‘위고비 HD’를 선보였다. 임상에서 72주간 평균 20.7%를 감량해 미국 식품의약국(FDA) 승인을 받았다. 국내 최고 용량은 여전히 2.4㎎이지만 조만간 도입 가능성이 점쳐진다.

올해 하반기엔 한미약품 등 국내 제약사도 자체 개발한 비만 신약을 출시할 예정이다.

한편 식품의약품안전처는 당뇨병이나 고도비만 환자에게 처방하는 마운자로와 위고비가 ‘살 빼는 약’이라고 인식돼 중복·원정 처방이 이뤄진다는 지적이 제기되자 ‘오남용 우려 의약품’으로 지정하는 방안을 검토하고 있다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글