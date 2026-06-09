‘고용량’ 마운자로 내일 국내 출시…불붙는 비만 치료제 경쟁

마운자로 12.5㎎·15㎎ 용량 출시 위고비도 7.2㎎ 조만간 도입 가능성

비만 치료제 마운자로 고용량 제품이 출시된다. 고용량 비만 치료제 시장 경쟁이 치열해질 전망이다.

한국릴리는 9일 마운자로 고용량 제품을 국내에서 10일 출시한다고 밝혔다. 새롭게 출시하는 마운자로 일회용 프리필드펜 용량은 12.5㎎과 15㎎이다. 기존엔 2.5㎎, 5㎎, 7.5㎎, 10㎎ 등 네 종류였다.

마운자로는 국내에서 2형 당뇨병 환자 혈당 조절 개선과 비만 또는 과체중 환자의 체중 관리, 폐쇄성 수면 무호흡 치료 등을 위한 식이·운동 요법 보조제로 국내 판매가 허가됐다. 식욕을 억제하는 호르몬(GLP-1, GIP)에 동시에 작용한다.

한국릴리는 성인 비만 환자 대상 임상 연구에서 72주 기준 체중 감소 효과가 5㎎ 투여군에선 16%, 10㎎ 투여군에선 21.4%, 15㎎ 투여군에선 22.5%로 조사됐다고 설명했다.

한국릴리 관계자는 “기존 용량만으로 치료 목표 달성에 어려움을 겪은 환자들에게 새로운 치료의 희망을 제시한다는 점에서 의미가 있다”고 밝혔다.

고용량 비만 치료제 시장 경쟁은 더 치열해질 것으로 보인다. 노보 노디스크의 위고비는 최근 기존 2.4㎎보다 용량을 높인 7.2㎎ ‘위고비 HD’를 선보였다. 임상에서 72주간 평균 20.7%를 감량해 미국 식품의약국(FDA) 승인을 받았다. 국내 최고 용량은 여전히 2.4㎎이지만 조만간 도입 가능성이 점쳐진다.

올해 하반기엔 한미약품 등 국내 제약사도 자체 개발한 비만 신약을 출시할 예정이다.

한편 식품의약품안전처는 당뇨병이나 고도비만 환자에게 처방하는 마운자로와 위고비가 ‘살 빼는 약’이라고 인식돼 중복·원정 처방이 이뤄진다는 지적이 제기되자 ‘오남용 우려 의약품’으로 지정하는 방안을 검토하고 있다.