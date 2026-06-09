과기부, 피지컬AI 국산 생태계 구축 본격화···외국산 종속 구조 끊는다

과학기술정보통신부가 2년 간 340억원을 투입해 ‘피지컬 AI(인공지능)’ 핵심기술 국산화 지원에 나섰다. 원천기술의 해외 의존도가 높은 상황에서 자체 파운데이션 모델 개발 등으로 독자적인 국내 AI 생태계를 구축한다는 취지다.

과기정통부는 9일 마곡 LG사이언스파크에서 글로벌 피지컬 AI 강국 도약을 위한 ‘피지컬 AI 선도기술개발’ 착수보고회를 열었다고 밝혔다. 피지컬 AI는 현실세계에서 움직이고 작동하는 AI로, 국방·제조·농업·서비스 등 전방위로 쓰일 수 있어 ‘AI 산업의 다음 격전지’로 꼽힌다.

문제는 피지컬 AI 고도화에 필요한 월드모델·시뮬레이션 기반 기술의 외산 의존도가 높다는 점이다. 시뮬레이션 플랫폼은 실제 현실의 물리법칙과 상호작용을 반영한 가상세계를 구축하고, 로봇의 사전 학습을 돕는 핵심 인프라다. 피지컬 AI가 현실로 나오기 위해서는 시뮬레이션 플랫폼 고도화가 필수적이다.

이에 정부는 올해부터 2년 간 340억원을 투자해 독자적인 피지컬 AI 원천 기술을 확보하고 국산 ‘피지컬 AI 파운데이션 모델’ 구현에 나서기로 했다. 이를 통해 현실을 모사하는 시뮬레이션 성능 등을 높여 로봇의 최종 동작 성공률을 20%포인트 이상 올린다는 구상이다. 사업에는 LG전자·마음AI·홀리데이로보틱스·로보티즈·크라우드웍스·알체라·KT·한국과학기술원·서울대학교·한국정보통신기술협회 등 10개 산학연이 참여한다.

정부는 ‘월드모델 학습 → 로봇 파운데이션 모델 연계 → 실증·성능 평가 → 사례 분석·재학습’으로 이어지는 실험 파이프라인을 구축하고, 2년간 4회 반복 검증으로 기술 완성도를 높이기로 했다. 단순히 실험실 시연에 그치는 것이 아니라 실제 제조·물류현장에 투입 가능한 사업화 모델을 창출할 계획이다.

정부가 AI 생태계 전반에서 국산화를 추진하는 데에는 ‘기술 종속화’에 대한 우려가 깔려 있다. 최근 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 방한 이후 엔비디아와 현대차·네이버 등 국내 기업 간 협력체계 강화에 대한 기대감이 커졌지만, 일각에서는 국내 기업의 기술 자립도가 약해질 수 있다는 우려도 나온다. 다만 엔비디아가 글로벌 AI 인프라 생태계에서 차지하는 비중이 큰 만큼, 협력과 동시에 독자기술 개발로 ‘소버린 AI’도 강화하는 투트랙 전략을 취하는 셈이다.

류제명 과기정통부 2차관은 “피지컬 AI 핵심 인프라를 독자적으로 확보하는 것이 피지컬 AI 강국으로 도약하기 위한 출발점”이라며 “이번 사업은 국내 최고 역량을 가진 대기업·스타트업·대학과 연구소가 한뜻으로 뭉친 만큼, 국제 경쟁력을 갖춘 기술을 확보하길 기대한다”고 말했다.