이철우 “이 대통령, TK행정통합 사실상 포기 선언···명백한 지역차별”

이철우 경북도지사가 이재명 대통령의 대구·경북 행정통합 관련 발언을 두고 “사실상 임기 내 추진하지 않겠다는 선언”이라며 강하게 반발했다.

이 지사는 9일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “이 대통령께서 ‘다음 지방선거까지 행정통합은 사실상 불가능하다’고 말했다”며 “이는 사실상 대구경북 행정통합을 자신의 임기 안에는 추진하지 않겠다는 선언과 다름없다”고 주장했다.

앞서 이 대통령은 지난 8일 취임 1주년 기자회견에서 전남·광주에 이은 다른 지역 행정통합 논의와 관련해 “이미 국민이 대표들을 다 뽑아놨는데 중간에 그만두라고 할 수 있을까. 아마 불가능할 것”이라며 “다음 지방선거쯤 돼야 할 텐데 그때는 제가 어떻게 하기가 어렵겠다”고 밝혔다.

이 지사는 “불과 며칠 전 지방선거에서 김부겸 민주당 대구시장 후보와 오중기 민주당 경북도지사 후보는 2028년 대구경북특별시 설치와 행정통합 조기 완성을 약속했다”며 “선거 때는 다 해줄 것처럼 말하며 표를 달라고 하더니, 선거가 끝나자마자 대통령이 직접 어렵다고 말하는 것이 대구·경북 시·도민을 대하는 집권여당의 태도냐”고 비판했다.

이어 “어떤 정책도 100% 찬성 속에서 추진되지는 않는다”며 “대구시의회와 경북도의회가 공식 찬성한 사안인데 일부 반대와 우려를 이유로 전체 흐름을 멈춰 세워서는 안 된다”고 주장했다.

또 “전남·광주는 되고 대구·경북은 안 된다는 것이야말로 명백한 지역 차별”이라며 “법과 제도로 풀 수 있는 문제를 정치적 의지 부족의 핑계로 삼아서는 안 된다”고 말했다.

이 지사는 지방의원 임기 문제와 관련해서는 “2028년 통합을 추진하면서 초대 대구경북특별시장만 2년 임기로 선출하고 기초·광역의원은 의원직을 승계해 2030년까지 임기를 보장하면 된다”고 제안했다.

그러면서 “대구·경북 시·도민들은 대통령이 고향 안동에서 일본 총리와 회담을 개최한 것을 보며 큰 기대를 하고 있다”며 “고향 사람들이 지역 출신 대통령을 자랑할 수 있도록 대구·경북 통합을 도와주시리라 믿는다”고 덧붙였다.