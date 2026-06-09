이원택 “임기 내 전주·완주 통합 추진 안 한다”···행정통합 사실상 백지화

이 전북지사 당선인 “소모적 논쟁 종결”···조지훈 전주시장 측 “특별지자체·거점 조성해 추진”

전북 지역 최대 갈등 현안이었던 전주·완주 행정통합을 둘러싸고 차기 전북도정과 전주시정 간 입장차가 뚜렷해지고 있다. 이원택 전북지사 당선인이 임기 내 통합 추진 중단 방침을 밝힌 반면 조지훈 전주시장 당선인 측은 단계적 추진 기조를 유지하고 있어 전북 광역생활권 구상을 둘러싼 정책 방향이 엇갈리는 양상이다.

이 당선인은 9일 유희태 완주군수 당선인 선거대책본부 해단식과 완주군새마을회 간담회에 잇따라 참석해 “전주·완주 통합은 제 임기 중 추진할 의사가 없다”고 밝혔다.

그는 “완주군민들의 반대 의사가 이미 확인됐고 결과적으로 소모적이고 생산적이지 않았다”며 “완주는 완주 공동체 번영에, 전주는 전주 발전에 집중하는 것이 효율적”이라고 말했다.

이는 민선 8기 동안 핵심 과제로 추진돼 온 전주·완주 행정통합 논의를 중단하고 각 지자체의 독자 발전에 무게를 두겠다는 의미로 해석된다.

통합 논의 중단 이후 완주군은 독자 발전 전략에 속도를 내는 모습이다. 유희태 완주군수 당선인은 “당장의 통합보다 독자적인 시 승격에 역량을 모아야 한다”며 피지컬 AI 등 지역 특화산업에 대한 전북도의 지원을 요청했다.

반면 전주시는 통합 추진 기조를 유지하겠다는 입장이다.

조지훈 전주시장 당선인 측은 “과거 캠페인식 통합 논의가 완주군민의 공감을 얻지 못했다는 점은 반성한다”면서도 “전주·완주 통합은 일관되게 추진한다는 것이 전주시의 기본 입장”이라고 밝혔다.

전주시는 특별지방자치단체 구성을 통한 단계적 접근 방안을 대안으로 제시하고 있다. 대학과 기업 거점을 중심으로 공동 협력 기반을 조성하고, 문화관광과 혁신도시 등 일부 분야에서 협력 체계를 구축해 통합의 실질적 효과를 축적하겠다는 구상이다.

이와 함께 전주·김제 통합론도 변수로 떠오르고 있다.

이 당선인 측은 전주·김제 통합에 대해 새만금 배후도시 조성과 광역경제권 구축 측면에서 시너지 효과가 있을 것으로 보고 원칙적으로 찬성하는 입장이라고 밝혔다. 다만 구체적인 추진 여부와 시점에 대해서는 지역 여론과 정치권 의견을 종합해 적절한 시점에 발표하겠다는 방침이다.

전주·김제 통합 역시 지역 내 공감대와 정치적 합의가 충분히 형성되지 않았다는 점에서 신중한 접근이 필요하다는 지적도 나온다.

군산·김제·부안 지역 국회의원 보궐선거에서 당선된 박지원 의원도 최근 “전주·김제 통합은 당장 추진할 사안이 아니다”라고 밝힌 바 있다.

한편 퇴임을 앞둔 김관영 전북지사는 전날 기자간담회에서 “행정통합에 대한 정부 인센티브가 조 단위 규모로 확대됐고 관련 법적 기반도 마련됐다”며 통합 필요성을 거듭 강조했다.

그러나 차기 도정이 통합 중단 방침을 분명히 하면서 전주·완주 통합은 당분간 중장기 과제로 남게 됐다.

결국 전주·완주 통합을 둘러싸고 차기 전북도와 전주시가 서로 다른 접근 방식을 보이면서 향후 전북형 광역행정 체계 구축 과정에서 정책적 접점 마련이 과제로 떠오르고 있다.