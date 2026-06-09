노동부, 연예기획사 ‘원헌드레드’ 임금체불 의혹 감독

이무진 소속사 ‘빅플래닛메이드엔터’ 모회사

고용노동부가 최근 경영 악화 등으로 임금체불 의혹이 제기된 연예기획사 원헌드레드(ONE HUNDRED)와 계열 레이블에 대한 전수감독에 착수했다.

노동부 서울강남지청은 최근 경영 악화 등으로 임금체불이 발생한 원헌드레드와 관계사 2곳 등 총 3개사를 대상으로 지난 5월부터 순차적으로 체불 전수조사·감독을 진행하고 있다고 9일 밝혔다.

노동부에 따르면 해당 기획사에는 지난 4월부터 소속 노동자들로부터 임금 미지급 관련 신고사건이 다수 접수됐다. 서울강남지청은 개별 진정 사건 조사와 별도로 진정을 제기하지 않은 노동자들에게도 체불 피해가 있을 가능성이 있다고 보고 전수감독에 나섰다.

서울강남지청은 해당 기업들의 자금 흐름과 임금 지급 능력 등을 면밀히 점검할 계획이다. 이를 통해 체불 규모를 정확히 파악하고, 노동자들이 정당한 노동의 대가를 지급받을 수 있도록 행정력을 집중한다는 방침이다.

원헌드레드는 차가원 회장이 대주주인 연예기획사다. 가수 이무진이 소속된 빅플래닛메이드엔터를 비롯해 여러 레이블을 산하에 두고 있다.

원헌드레드 계열사는 최근 전속계약 분쟁에 휘말려 있다. 이무진은 지난달 정산금 미지급 등을 이유로 회사를 상대로 전속계약 효력정지 가처분 신청을 냈다. 그룹 더보이즈가 원헌드레드를 상대로 제기한 전속계약 효력정지 가처분 신청도 법원에서 인용됐다.

민광제 서울강남지청장은 “최근 경영 악화 등으로 어려움을 겪고 있는 해당 기획사 노동자들의 생계 안정을 위해 상황을 면밀히 살피고 있다”며 “노동자의 가장 기본적인 권리인 임금이 제대로 지급될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.