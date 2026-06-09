첫 승리를 위해! 죽을힘을 다해 달려! [2026 FIFA 북중미 월드컵]

한국 남자 축구 대표팀이 8일(현지 시간) 멕시코 과달라하라 치바스 베르데 바예 경기장에서 2026 북중미 월드컵 훈련을 진행했다.

이번 대회는 미국·캐나다·멕시코 3개국에서 공동 개최되며 멕시코에서는 멕시코시티·과달라하라·몬테레이 등 3개 도시가 경기장으로 사용된다. 다음은 훈련 주요 장면이다.