‘임계점’ 향하는 바다···해수면 상승 속도 10년 새 2배, 2050년 북극 무빙 가능성

기후변화 영향으로 전 세계 해수면 상승 속도가 가팔라지고 있다. 지난 10년 동안 해수면 상승 속도는 두 배 이상 빨라진 것으로 나타났다.

유엔이 8일(현지시간) 세계 해양의 날을 맞아 공개한 ‘제3차 세계해양평가보고서’에 따르면, 2015년 이전 연간 2㎜였던 해수면 상승 속도는 2023년 연간 4.3㎜로 증가했다. 10년 사이 전 세계 해수면 상승 속도가 두 배 이상 빨라진 것이다.

보고서에 따르면 바다는 점점 빠르게 뜨거워지고 있다. 1955년 이후 축적된 해양 열의 약 16%가 최근 5년 동안 흡수됐다. 70년 가까운 기간 축적된 해양 열의 6분의 1이 최근 5년에 집중된 셈이다. 연구진은 특히 대서양과 인도양·태평양 남부 지역에서 상대적으로 빠른 온난화 현상이 관측됐다고 밝혔다.

극지방의 해빙도 지속해서 감소하고 있다. 연구진은 현재 추세가 이어지면 북극해가 21세기 중반 여름철(9월)에 사실상 무빙 상태에 도달할 수 있다고 전망했다. 북극해보다 기후변화에 비교적 강한 것으로 여겨지던 남극해의 해빙도 최근 면적 감소세를 보이고 있는 것으로 나타났다.

플라스틱의 지속적인 유입은 해양 생태계를 악화시키고 있다. 보고서는 매년 5212만t의 플라스틱이 바다로 유입돼 24조4000억개의 미세 플라스틱 입자를 생성한 것으로 추산했다. 미세플라스틱은 4000종 이상의 해양 생물에 영향을 미치는 것으로 나타났다.

보고서는 “인간 활동과 기후변화가 미생물부터 고래까지, 심해에서 연안까지 거의 모든 해양 생물군과 서식지에 부정적 영향을 주고 있다”며 “어류 남획은 여전히 심각하며, 고래 등 해양포유류는 플라스틱 섭취와 혼획 문제를 겪고 있다”고 지적했다.

최근 발생한 전 지구적 산호 백화 현상은 해양 생태계 위기를 보여주는 대표 사례로 꼽혔다. 보고서는 지구 평균기온 상승 폭이 산업화 이전 대비 1.5도를 초과할 경우 전 세계 산호초의 90%가 사라질 수 있다고 전망했다.

보고서는 “기후변화와 오염, 남획, 생물다양성 손실로 해양 시스템이 심각한 압박을 받고 있으며 일부 생태계와 서식지는 이미 임계점에 접근하거나 이를 넘어섰다”고 경고했다. 이어 기후 조절과 생물다양성 유지, 식량·에너지 공급에 핵심적인 역할을 하는 해양의 지속 가능한 관리가 필요하다고 강조했다.