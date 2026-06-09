최태원 회장 “한·일 상설 ‘빅 텐트’로 지속 가능한 협력 기반 구축” 제안

최태원 SK그룹 회장 겸 최종현학술원 이사장이 한국·일본 양국 정부가 협력 의제를 한데 모으는 ‘빅 텐트’ 형태의 상설 플랫폼을 구축하자고 제안했다.

최 회장은 9일 일본 도쿄 제국호텔에서 열린 닛케이포럼 ‘한일특별세션’에 참석해 양국 정·재계 인사들과 한일경제연대 실현 방안을 논의했다. 올해 처음 마련된 한일특별세션은 일본 유력 경제일간지 니혼게이자이신문이 주최하고 SK와 최종현학술원이 기획했다. 양국 리더 300여명이 참석했다.

이날 기시다 후미오 전 일본 총리와 김진표 전 국회의장은 기조연설로 한일 우호협력의 중요성을 피력했다. 기시다 전 총리는 “미래 지향적이고 안정적인 두 나라 관계를 위해 공급망, 에너지, AI 등의 분야에서 경제교류를 강화해야 한다”고 말했고, 김 전 의장은 “세계적 격변기에 서로의 손을 단단히 잡아야 한다”고 화답했다.

최 회장은 도쿠라 마사카즈 스미토모화학 고문, 가토 마사히코 미즈호은행 행장과 ‘복잡해지는 국제정세 속 한일의 지향점’을 주제로 대담을 나눴다. 최 회장은 구조적 저성장, 관세장벽, 에너지 공급망 불안정 등을 언급하며 한일경제연대가 이러한 현안들의 해법임을 강조했다.

최 회장은 특히 에너지, 인공지능(AI), 고령화 대응을 예로 들면서 “두 나라가 여러 사회문제를 마주하며 많은 비용을 치러야 하는 가운데 한일경제연대는 성장과 저비용 구조로의 전환을 이끌 것”이라고 말했다. AI와 관련해서는 “미국, 중국의 기술 패권 속에서 한일이 규모의 경제와 협상력을 확보해야 한다”며 양국이 함께 ‘AI 팩토리’를 추진해 규모를 키우고 효율을 높이는 방안을 제안했다.

자발적인 한일협력이 규제와 표준의 차이, 단기적인 정치 상황 등 외부요인에 흔들리지 않도록 두 나라 정부가 협력 의제를 한데 모으는 빅 텐트 형태의 상설 플랫폼 구축도 제안했다.

최 회장은 “두 나라 정부가 기업, 학계, 청년 등 다방면의 협력 의제를 하나로 모으는 상설 플랫폼을 만들고 여기서 어려운 점을 선제적으로 논의하자”며 “한일경제연대로 두 나라 경제규모가 단순 합계인 6조 달러를 넘어 1조 달러 상당의 시너지 효과까지 내면 저성장 시대를 살아가는 청년세대에게 희망을 주게 된다”고 말했다.