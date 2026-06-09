아파트 실외기 설치하던 40대 2명 추락사···경찰 “사고 경위 조사 중”

9일 낮 12시22분 부산 사상구의 한 아파트에서 에어컨 실외기를 설치하던 40대 노동자 2명이 추락해 숨졌다.

경찰에 따르면 이들은 아파트 11층 베란다에서 작업하다 난간이 무너지면서 떨어진 것으로 추정된다. 경찰은 구체적인 사고 경위를 조사 중이다.

사고가 난 아파트는 1980년대에 지어진 것으로 알려졌다.