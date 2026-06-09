“장동혁 사퇴·한동훈 복당 천천히 결정”···국힘 원내대표 후보 3인 ‘신중론’

당내 혼란 방지 초점 ···10일 의총서 선출

오는 10일 국민의힘 원내대표 선거를 앞두고 세 후보들이 9일 열린 간담회에서 맞붙었다. 비당권파로 분류되는 김도읍·성일종 의원은 당 변화를 촉구했고, 당권파로 분류되는 정점식 의원은 “분열해서는 안 된다”며 단합을 강조했다.

원내대표 선거에 출마한 김도읍(4선)·정점식(3선)·성일종(3선·기호순) 의원은 이날 당내 초·재선 의원들의 주최로 국회에서 열린 원내대표 후보자 초청 간담회에 참석했다. 국민의힘 의원 30여명이 참석했다.

김 의원은 “당이 지금 이 상태로 가는 건 맞지 않는다”며 “저의 소임은 그간 닦아온 경험·노하우를 바탕으로 당의 이미지를 ‘도로 친윤당’ 소리는 더는 듣지 않는 당으로 만드는 것”이라고 말했다.

김 의원은 “(지난해 정책위의장을 할 당시) 당 노선 변화를 여러 차례 말씀드렸지만 변화가 일어나지 않은 상태로 지방선거를 치렀다”며 “우리 당이 민심과 수많은 의원님의 요청에 부응해 노선을 바꿨다면 많은 동지들이 선거 승리와 함께 국가와 지역 발전을 위해 일할 기회를 가질 수 있었을 것”이라고 말했다.

성 의원은 “당이 변하고 있다는 시그널을 국민께 명확히 보내야 한다”며 “친한(친한동훈)·친윤(친윤석열) 계파 싸움이 없어져야 하고 대결 흐름도 있어서는 안 된다”고 말했다.

성 의원은 “2028년 4월 총선은 반드시 이길 수 있다는 절박함 속에서 시작해야 한다”며 “민주당은 이번 지방선거에 대해 평가위원회를 만들어서 원인과 상황을 파악하는데 우리는 그런 기미조차 없다. 우리는 변해야 하고 그렇지 않으면 국민이 가차 없이 우리를 버릴 것”이라고 말했다.

정 의원은 “선거 결과와 관련해 지도부가 사퇴해야 한다는 말씀도 있고 희망의 불씨를 살려 수습부터 해야 한다는 말씀도 있다”며 “분명한 건 사퇴냐 수습이냐를 두고 벌어지는 치열한 고뇌의 결론이 우리끼리의 또 다른 분열이 되어서는 안 된다. 오만한 독주를 막고 소수 야당으로서 견제와 균형의 역할을 해야 한다”고 말했다.

정 의원은 “당이 어려울 때 결코 계산하거나 현장을 피하지 않았다”며 “단일대오를 바탕으로 (여당과) 원 구성 협상에서 성공적인 결과를 이끌겠다”고 말했다.

이날 간담회에서 후보자 3인 모두 장 대표의 거취와 한동훈 무소속 의원의 복당에 대해 시간을 두고 결정하자는 입장을 보였다고 한다. 박상웅 의원은 “(장 대표 사퇴에 대해) 시간을 가지고 더 명예롭고 합리적인 방법을 만들어가겠다는 게 후보자들 공통된 의견”이라며 “세 분 모두 한 의원을 조기 입당시키려는 의지는 없는 것으로 확인했고 최소 1년 이상은 지켜봐야 한다는 입장”이라고 말했다. 당장 장 대표의 사퇴나 한 의원의 복당을 요구할 경우 당내 혼란이 일 수 있다는 취지인 것으로 풀이된다.

국민의힘은 오는 10일 열리는 의원총회에서 원내대표를 선출한다.