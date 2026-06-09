애플, 구글 제미나이 장착한 ‘시리 AI’ 공개

애플이 ‘시리 AI’(Siri AI)를 공개했다. 아이폰에 들어가는 음성비서 시리 개편을 예고한 지 2년여 만으로, 경쟁사인 구글의 제미나이 모델을 기반으로 하고 있다. 인공지능(AI) 경쟁에서 뒤쳐졌다는 평가를 받아 온 애플이 ‘비서’ 역할을 강화한 온디바이스 AI를 통해 생성형 AI에 도전장을 내밀었다는 관측이 나온다.

애플은 8일(현지시간) 미국 캘리포니아주 쿠퍼티노 소재 본사 ‘애플파크’에서 열린 연례 세계개발자회의(WWDC)에서 시리 AI를 선보였다. 이날 행사시연에 따르면 시리는 기존에 이용자가 나눈 문자메시지를 바탕으로 사진, 연락처, 일정 정보를 찾아주거나 저녁 메뉴 등을 제안한다. 챗GPT나 제미나이 등 챗봇 형태의 AI와 비슷하게 작동한다. ‘시각 지능’(비주얼 인텔리전스) 기능을 통해 카메라로 음식을 비추면 영양정보를 제공하기도 한다.

애플은 개인화된 맥락 정보를 제공하면서도 사생활을 보호한다는 점을 내세웠다. 이용자 개인 맞춤형 서비스를 추천하지만, 구글에 데이터가 넘어가지는 않는다는 것이다. 크레이그 페데리기 애플 소프트웨어엔지니어링 책임자는 “구글에 모든 데이터가 이전되거나 구글이 접근할 수 있다고 우려할 필요 없다”며 “애플은 단말형 AI(온디바이스 AI)와 비공개 클라우드를 통해 애플을 포함해 누구도 이용자 데이터에 접근하거나 이를 저장할 수 없도록 차단했다”고 말했다.

이번 WWDC는 다른 빅테크들보다 열세로 평가받는 애플 AI 전략의 시험대로 여겨졌다. 애플은 구글의 모델을 그대로 채택한 것이 아니라, 제미나이를 활용해 자체 애플 파운데이션 모델(AFM)을 공동 개발했으며, 복잡한 연산은 엔비디아의 칩으로 구동되는 구글 클라우드 인프라 기반 모델에서 이뤄진다고 밝혔다. 시장에서는 애플의 이 같은 선택을 실용주의적 선택이라고 평가하면서도 이용자들이 기대했던 ‘새로운 한 방’이 없었다는 평가도 나온다. 애플은 2년 전 ‘애플 인텔리전스’를 공개했으나 소프트웨어 역량을 과장했다는 이유로 집단소송을 당해 지난달 2억5000만 달러 규모의 배상에 합의했다.

시리 AI는 2023년산 이후 아이폰에서만 작동하며, 일반 공개는 올 가을부터 이뤄진다. 유럽연합(EU)과 중국에서는 현지 규제로 인해 서비스가 더 늦어질 수 있다.

오는 9월 물러나는 팀 쿡 최고경영자(CEO)는 마지막 기조연설에서 눈물을 훔치며 “여러분은 사람들이 특별한 방식으로 세계와 연결되며, 학습과 경험을 할 수 있게 했다. 세계 최고의 제품을 만들어 사람들의 삶을 풍요롭게 하는 것은 언제나 우리의 북극성이었다”고 말했다.