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삼성서울병원 암병원, 고령환자 대상 새 진료모델 제시

입력 2026.06.09 17:36

삼성서울병원 암병원 전경. 삼성서울병원 제공

삼성서울병원 암병원 전경. 삼성서울병원 제공

삼성서울병원 암병원은 9일 고령 암환자를 대상으로 한 밀착관리 모델 ‘CCCS(Comprehensive Cancer Care for Senior)’를 선보인다고 밝혔다.

CCCS는 70세 이상 고령 암환자가 수술이 필요하여 입원할 경우 노인 종양학을 기반으로 치료 위험도를 평가해 보다 안전하고 건강하게 치료를 마칠 수 있도록 만든 모델이다. 올해 말까지 시범 사업을 운영하며 제반 사항을 구축하고, 이르면 올해 말부터 70세 이상 모든 환자를 대상으로 확대 적용할 계획이다.

CCCS는 한국이 초고령사회(65세 인구가 전체 인구의 20% 이상)에 진입하면서 고령 암환자 역시 증가할 것에 대비해 마련됐다. 실제로 삼성서울병원 암병원을 찾은 암환자 가운데 65세 이상 고령 환자 비율은 2008년 29%에서 2022년 기준 40%로 1.4배 늘어났다.

삼성서울병원 암병원은 CCCS 도입에 따라 입원 예정인 고령 환자를 평가해 고위험군으로 분류될 경우 추가 상담 및 평가를 진행해 맞춤형 의료서비스를 제공할 예정이다. CCCS 적용 환자에게는 복용 중인 약물을 점검해 불필요한 중복 약이 있거나 약물상호작용이 우려되는 경우 조정을 진행하고, 낙상 위험도를 측정해 입원 과정에서 밀착 케어를 시행한다. 또 보행속도를 측정해 얻은 환자의 신체 기능 정도를 바탕으로 빠른 회복을 위한 개별 치료계획을 수립하고, 인지기능 평가도 병행해 입원 중 발생 가능한 섬망을 예방하는 프로그램도 운영한다.

김희철 암병원장(대장항문외과 교수)은 “미국이나 유럽 등 선진국은 이미 고령 환자 특화 치료, 연구 모델을 개발해 운영 중”이라며 “우리나라 역시 초고령사회에 진입한 만큼 고령 암환자를 위한 새로운 의료 문화를 만드는 데 삼성서울병원 암병원이 앞장서겠다”고 전했다.

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