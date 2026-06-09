[속보] 법원, 잠실 투표용지 보관상자 등 증거 보전 명령

법원이 6·3 지방선거 ‘투표용지 부족 사태’와 관련해 김정철 개혁신당 최고위원이 신청한 투표용지 보관상자 등에 대한 증거보전 신청을 일부 인용했다.

9일 서울동부지법 민사제51단독(김지연 부장판사)은 김 위원의 투표용지 보관 상자 등에 대한 증거보전 신청을 일부 인용했다. 보전 대상은 투표용지 보관 상자와 투표소를 촬영한 폐쇄회로(CC)TV 등 4건이다.