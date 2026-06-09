대통령의 해외 순방길인 서울공항 활주로는 권력의 기류를 보여주는 곳이다. 이곳에서 펼쳐지는 환송식은 여권 인사들에 대한 대통령의 신뢰와 당·청관계의 밀도를 직관적으로 드러낸다. 김대중 전 대통령이 집권 초 해외 순방길에 오르자 조세형 새정치국민회의 총재 권한대행은 “권한은 떠나고 대행만 남았다”고 했다. 당시 김 대통령이 자민련과의 내각제 개헌 이행을 매끄럽게 뒷받침하지 않은 조 대행에게 중요한 권한을 위임하지 않은 데 따른 무력감을 표현한 것이다. 박근혜 전 대통령이 2015년 9월 유엔총회 참석차 미국 순방을 떠날 때 새누리당에선 김무성 대표 대신 원유철 원내대표가 서울공항에 나갔다. 여야 대표가 합의한 국민공천제를 박 전 대통령이 반대하자 김 대표가 ‘공항 보이콧’으로 응수했다고 한다.

9일 이재명 대통령의 유럽 순방길에도 ‘공항 의전 정치’의 비정함이 묻어났다. 정청래 더불어민주당 대표가 참석하지 않은 것을 두고 청와대는 “정국 상황을 고려한 의전 최소화”라고 했지만 이를 믿을 사람은 드물다. 공항 환송식은 8월 전당대회를 앞둔 여권 권력투쟁의 개막식으로 보는 의견이 지배적이다. 이 대통령은 전날 취임 1주년 기자회견에서 지방선거 결과를 두고 “최소한 성공은 아니다”라며 당 지도부를 정조준했다. 그다음 날 정 대표가 환송 명단에서 빠진 반면, 당권 경쟁자인 김민석 국무총리는 활주로에서 이 대통령과 악수했다. 앞서 이언주 수석최고위원이 선거 패배 책임을 지겠다며 지도부에서 물러난 것도 정 대표에 대한 공세적 성격이 짙었다. 환송식에서 배제된 정 대표는 전북 김제에서 이원택 전북지사 당선인과 만난 데 이어 오는 12일 광주에서 최고위원회를 여는 등 전대 최대 승부처인 호남 사수 의지를 분명히 했다.

선거 결과를 두고 “이길 곳을 졌다”(이 대통령)와 “큰 승리”(정 대표)라는 엇갈린 평가가 나온 지 하루 뒤 서울공항과 전북에서 벌어진 풍경은 치열한 권력투쟁을 체감케 한다. 전대가 예정된 일정이라 해도 선거 직후 당권경쟁이 본격화되는 모습은 지방선거에서 표출된 민심과 거리감이 느껴진다. 한 자릿수로 좁혀진 정당 지지율 격차에서 보듯 민심은 식고 있다. 오만한 정치의 결말을 여권이 모를 리 없다고 믿고 싶을 뿐이다.