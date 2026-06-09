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애일(愛日)의 마음

입력 2026.06.09 20:07

수정 2026.06.09 20:08

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  • 송혁기 고려대 한문학과 교수

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[송혁기의 책상물림]애일(愛日)의 마음

우리말의 동음이의어는 한자가 다른 경우가 대부분이지만, 같은 한자로 이루어진 어휘인데 다른 의미로 사용되는 사례도 제법 된다. 가령 애일(愛日)은 ‘사랑스러운 해’라고 새겨서 ‘겨울의 낮’을 가리키는 말로 사용하기도 하지만, ‘날을 아끼다’로 풀이하면 ‘부모님이 살아계실 날이 적음을 안타까워하며 하루라도 더 정성껏 모시려고 노력하는 효심’을 뜻한다.

“어버이 연로한데 어찌 왕궁을 사모하랴./ 옛사람 말하였지, 임금 섬길 날은 길다고.” 이현보가 팔순을 넘긴 부모님의 여생을 위해 애일당(愛日堂)을 짓고 쓴 시의 일부다. 경북 안동의 분천 굽이, 냇물 소리만 가득해서 세상 소리에는 귀를 막을 수 있는 농암(聾巖)을 옆에 두고 남은 날을 아껴가며 때마다 부모님을 모시고 즐기기 위함이었다. 효심을 중시한 조선시대였기에 “효자는 날을 아낀다”는 양웅의 말을 따서 ‘애일’을 이름으로 삼은 건물은 전국 곳곳에 보인다. 강원 강릉에는 허균의 외조부 김광철의 애일당이 있었고, 광주에는 기대승의 후손들이 수백년을 이어온 애일당이 이름났다. 정분, 이상일, 민진강 등 애일을 당호로 삼은 인물도 적지 않다.

여름에 종일 쏟아지는 햇빛은 부담스러워서 피하고 싶지만 겨울의 짧은 낮에 비추는 햇빛은 따스하고 사랑스럽다. 춘추 시대 진(晉)나라의 대부인 조최와 조돈 가운데 누가 더 훌륭한지에 대한 대답으로, “조최는 겨울날의 해이고 조돈은 여름날의 해다”라는 말이 전한다. 두 사람 모두 훌륭한 인물이었지만 당시 사람들이 조최는 겨울 햇빛처럼 사랑한 반면 조돈은 여름 햇빛처럼 두려워했다는 뜻이다. 권력을 쥔 자리에 공개적으로 노출되는 리더로서, 사랑스러운 해가 될지 두려운 해가 될지는 본인의 성정과 태도에 달린 일이다.

부모님을 비롯해 오늘의 나를 있게 해준 고마운 누군가가 주변에 있는 것만큼 반갑고 감사한 일이 또 있을까. 그 누군가를 존재 자체만으로도 고마운 분으로 여기고 챙기는 이들의 마음 또한 사랑스럽다.

매서운 겨울날 환하고 따뜻하게 몸을 녹여주는 햇빛을 사랑하는 마음으로, 남은 날을 아껴가며 그분들과 시간을 함께할 일이다. 그 시간이 언제까지고 누릴 수 있도록 주어지지 않음을 잘 알기에.

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