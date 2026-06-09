수출입은행 신임 상임이사에 이동훈 본부장 임명

한국수출입은행은 상임이사에 이동훈 리스크관리본부장(사진)이 임명됐다고 9일 밝혔다.



이동훈 신임 상임이사는 남북협력본부장, 기획부장, 자금시장단장, 홍보실장 등을 거쳤다. 앞으로 정부수탁기금(경제 협력·남북 협력), 리스크 관리, 디지털 전환 업무를 총괄할 예정이다.



이 상임이사의 임기는 8일부터다.



수출입은행법에 따라 이사는 은행장 제청을 받아 재정경제부 장관이 임명한다.

