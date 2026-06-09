한국산업인력공단, 사상 첫 노동이사에 박순영씨

고용노동부 산하 한국산업인력공단은 박순영 신임 노동이사(사진)를 선임했다고 9일 밝혔다. 공단 최초 노동이사다.
노동이사제는 노동자 대표가 이사회에 참여해 기업의 중요 의사결정에 참여하는 제도다. 지난해 10월 관련 법이 개정됐고, 지난 2월12일 시행됐다.
박 신임 노동이사는 2004년 공단에 입사한 후 노동조합 양성평등국장, 서울지역부위원장 등을 역임했다. 그는 앞으로 공단의 경영 현안, 주요 사업 관련 정책 결정 과정에 참여하게 된다.
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입력 2026.06.09 20:14
수정 2026.06.09 20:17펼치기/접기
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고용노동부 산하 한국산업인력공단은 박순영 신임 노동이사(사진)를 선임했다고 9일 밝혔다. 공단 최초 노동이사다.
노동이사제는 노동자 대표가 이사회에 참여해 기업의 중요 의사결정에 참여하는 제도다. 지난해 10월 관련 법이 개정됐고, 지난 2월12일 시행됐다.
박 신임 노동이사는 2004년 공단에 입사한 후 노동조합 양성평등국장, 서울지역부위원장 등을 역임했다. 그는 앞으로 공단의 경영 현안, 주요 사업 관련 정책 결정 과정에 참여하게 된다.
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