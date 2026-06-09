최대 160만원 내린 ‘2027 아이오닉5’

현대차, 트림 재편 ‘4500만원대’

현대자동차가 전체 트림 구성을 변경하고 가격 경쟁력을 높인 전기차 ‘2027 아이오닉 5’를 9일 출시했다. 이번 연식변경 모델은 기존 트림을 재편해 가격을 낮추고 신규 사양을 추가해 상품성을 강화한 것이 특징이다.



현대차는 2027 아이오닉 5의 롱레인지 모델 트림을 ‘E-라이트’ ‘모던’ ‘프리미엄’ ‘인스퍼레이션’ ‘N 라인’ 등 5개로 재편했다. 스탠더드 모델은 ‘E-밸류+’ 단일 트림으로 통합해 운영한다.



일부 트림의 가격은 오히려 내려갔다. 기존 익스클루시브 트림의 일부 사양을 최적화한 모던 트림은 판매 가격을 160만원 인하했다. 기존 프레스티지 트림을 최적화한 프리미엄 트림 역시 기존보다 90만원 내렸다.



최상위 신규 트림인 인스퍼레이션에는 고급 안전·편의 사양이 적용됐다. 서라운드 뷰 모니터와 앞·옆·뒤쪽 주차 충돌방지 보조, 원격 스마트 주차 보조 2를 포함한 ‘파킹 어시스트’가 탑재됐다. 동승석 전동시트와 전 좌석 시트 메모리 시스템, 2열 전동 슬라이딩 시트 등으로 구성된 ‘컴포트 플러스’도 기본 사양이다.



소비자 편의를 위한 신규 사양도 더해졌다. 현대차는 모든 트림에 테일게이트 비상램프를 추가했다. 프리미엄 트림부터는 100W USB 충전 포트를 기본 적용해 상품성을 높였다.



판매 가격은 전기차 세제 혜택 후 2WD 기준 스탠더드 E-밸류+ 4735만원이다. 롱레인지 모델은 E-라이트 5064만원, 모던 5290만원, 프리미엄 5825만원, 인스퍼레이션 6150만원, N 라인 5945만원으로 책정됐다. 정부와 지방자치단체 보조금을 반영하면 서울시 기준 롱레인지 모던 트림은 4500만원대에 구매할 수 있을 것으로 전망된다.

