‘마라맛 곤약’ 먹다 뜨거운 맛 볼 수도

‘향라웨이’ 제품 세균 검출…일부 동결 건조젤리, 치아 손상 위험 소비자원, 수입 간식 ‘주의보’

최근 초등학생들에게 큰 인기를 끌고 있는 마라맛 곤약에서 세균이 검출되는 등 수입 간식의 안전 관리를 강화해야 한다는 분석이 나왔다.



한국소비자원은 초등학교 주변 무인 판매점에서 유통되는 수입 간식류 20개 제품을 시험한 결과 마라맛 간식류 10개 제품 중 ‘향라웨이 설곤약’ 1개 제품에서 세균 발육이 확인됐다고 9일 밝혔다. 해당 제품은 레토르트 식품으로 세균이 증식하지 않아야 한다. 소비자원은 수입 판매원인 윤진무역에 판매 중단과 소비자 환불 조치를 권고했다. 업체는 현재 유통 재고가 없으며 구매 소비자에 대한 환불을 진행할 계획이라고 밝혔다.



마라맛 간식류는 대두유 등 유지를 사용한 식품으로 제조·보관·유통 과정에서 관리가 미흡할 경우 산패 위험이 크다. 특히 마라맛 곤약류는 대두유와 고추기름 등 유지를 다량 사용하는 유처리 식품이지만 대부분 묵류나 절임식품으로 분류돼 산패도 관리가 제대로 이뤄지지 않는 것으로 확인됐다.



또한 소비자원은 수입 판매원에 유탕·유처리 식품 기준에 준해 품질을 관리할 것을 권고하고, 식품의약품안전처 등 관계 기관에는 해당 제품군에 대한 안전성 모니터링 강화를 요청할 예정이다.



특정 동결건조 젤리 제품은 어린이 치아 손상을 걱정해야 할 정도로 딱딱했다.



대표적으로 ‘ASMR 바삭 지구모양 동결젤리’의 경우 제품별로 단단한 정도(경도)에 차이가 컸다. 최대 경도는 118N으로 6~11세 어린이 평균 저작력(씹는 힘·47.6N)의 2배를 넘었다. 어린이가 무리하게 씹을 경우 치아 파절이나 턱관절 손상 위험이 큰 만큼 소비자원은 수입 판매원인 칸쵸상점에프엔비에 판매 중단을 권고했다.



영양 성분에서도 주의가 요구됐다. ‘금대주 향라팽이버섯’과 ‘찹쌀라티오’는 나트륨 함량이 각각 674㎎, 659㎎으로 높았다. 어린이가 해당 제품을 2개만 섭취해도 하루 나트륨 충분섭취량에 도달할 수 있는 수준이다.



캔디류 중에는 ‘꾸덕젤리 블루베리향’의 1개 열량이 642㎉로 밥 4공기에 해당했으며 당류 함량은 55g으로 어린이 하루 첨가당 섭취기준(45g)을 초과했다. 또 ‘꽃모양 푸딩 딸기맛’ ‘후르티딥젤리 딥앤 스틱캔디’ 등 대용량 젤리 제품은 한 번에 모두 섭취할 경우 당류 과다 섭취 우려가 있는 것으로 파악됐다.



소비자원은 이번 조사 결과를 바탕으로 식약처에 마라맛 간식류 등 신유형 수입 간식에 대해 안전성 모니터링 강화를 요청할 예정이다.



소비자원 관계자는 “수입 간식류를 섭취할 때는 나트륨·당류 과다 섭취에 주의하고 단단한 동결건조 젤리는 치아 손상에 주의해야 한다”고 말했다.

