가온전선, 오픈AI에 ‘600억원 규모’ 버스덕트 공급

AI 데이터센터 건설에 수요 늘자 메타 등 빅테크 이어 고객군 확대 전선업, 유럽 주도 시장에 도전장

가온전선이 미국 생성형 인공지능(AI) 기업과 데이터센터 버스덕트 공급 계약을 맺었다. 버스덕트는 AI 데이터센터 가동을 위해 필요한 핵심 설비다. AI 데이터센터 건설 바람을 타고 유럽이 주도하던 버스덕트 시장에 국내 전선 업계가 도전장을 내민 것으로 평가된다.



가온전선은 9일 미국 자회사 LSCUS가 최근 미국 생성형 AI 기업과 약 600억원 규모의 버스덕트 공급 계약을 맺었다고 밝혔다. 업계에 따르면 공급처는 오픈AI로 알려졌다.



가온전선은 지난달 글로벌 빅테크 기업 메타와 4조원 규모의 버스덕트 공급 계약을 맺은 데 이어 구글과 아마존에도 버스덕트를 공급하기로 했다.



가온전선은 이날 “글로벌 빅테크 기업에 이어 생성형 AI 기업까지 고객군을 확대했다는 점에서 의미가 크다”고 밝혔다.



버스덕트는 금속으로 만든 전력 배선 시스템으로 건물에 전기 에너지를 전달하는 매개 역할을 한다. 다량의 에너지를 안전하게 전달하고 전송 시 손실이 적어 케이블 대체품으로 사용한다. 주로 대용량의 설비를 유지해야 하는 공장과 연구소, 호텔, 백화점, 주상복합 등에서 쓰인다.



특히 엄청난 전력을 사용하는 AI 데이터센터에선 필수품이다. 업계에선 AI 데이터센터 가동에 1GW(기가와트) 원전 한 기가 필요하다고 본다. 이를 감당하기 위해선 전력 배선 시스템이 고도화돼야 하는데 버스덕트가 그 역할을 한다.



그동안 버스덕트 시장은 독일 지멘스, 프랑스 슈나이더일렉트릭 등 유럽 업체의 전유물이었다. 철저하게 주문 제작 방식으로 생산하는 특성 때문에 납기가 길고 단시간에 생산 능력을 키우기 어렵다. 후발주자가 시장에 진입하기 어려운 이유다.



하지만 최근 미국을 중심으로 AI 데이터센터 건설이 공격적으로 이뤄지면서 버스덕트 공급이 수요를 따라가지 못하는 상황이 발생했다. 글로벌 빅테크 기업이 국내 전선 업계 문을 두드리기 시작한 배경이다.



업계에선 글로벌 버스덕트 시장 규모가 2028년엔 23조원 규모까지 커질 것으로 보고 있다.



정현 가온전선 대표는 “국내 배전 케이블 시장 1위로서 축적한 기술력과 공급 경험을 바탕으로 미국 AI 데이터센터 전력 인프라 시장 공략을 확대하겠다”고 밝혔다.



대한전선도 지난해 충남 당진시 케이블공장의 버스덕트 전용 공장 규모를 3배로 늘리고, 버스덕트를 절연하는 에폭시 설비를 새롭게 도입했다.



대한전선은 조선과 해양, 디스플레이, 2차전지 등 다양한 산업 분야로 버스덕트 공급처를 확대하고 있다. 2023년엔 액화천연가스(LNG)선 건조 프로젝트에, 지난해엔 국내 2차전지 생산기지에 버스덕트를 납품했다. 대한전선 관계자는 “세계 시장 성장 잠재력이 큰 버스덕트 경쟁력을 강화할 예정”이라고 밝혔다.

