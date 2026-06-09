부산, 12~13일 BTS 공연 앞두고 손님맞이 분주

도시철도 1~4호선 추가·연장 운행 김해공항 국제선 입국장 확대 운영 대체시설 확보, 숙박료 안정화 총력

방탄소년단(BTS) 공연을 앞두고 부산 전역이 손님맞이로 분주하다.



부산교통공사는 <BTS 아리랑 in 부산> 공연이 열리는 오는 12~13일 부산 도시철도 1~4호선 열차를 모두 220회 추가 운행한다고 9일 밝혔다. 공연장인 부산 아시아드 주경기장과 인접한 3호선은 가용 열차 20대를 모두 투입한다. 배차 간격은 기존 8~14분에서 4~6분으로 단축된다. 이 기간에 3호선은 안전사고 예방을 위해 열차 내 자전거 동반 승차도 제한된다.



공연장과 가장 가까운 종합운동장역(3호선)에서는 모바일 승차권 신용카드 간이결제 서비스를 전국 최초로 운영한다. 도시철도 역의 단말기 QR코드를 스캔해 신용카드로 요금을 내면 모바일 승차권을 바로 발급받을 수 있다.



부산교통공사 관계자는 “12~13일 운영시간을 1시간 연장하고, 안전지원인력 210명을 추가 배치해 승객 안내와 질서 유지에 나설 것”이라며 “종합운동장역과 3호선 열차 내부는 BTS 관련 테마공간으로 꾸며 관람객을 맞이할 예정”이라고 말했다.



부산시는 교통혼잡을 막기 위해 공연장 주변을 집중 단속 구간으로 지정한다. 불법 주정차를 단속하고 인근 도로를 전면·부분 통제한다. 택시 플랫폼 호출을 막고, 사직119안전센터 인근에 임시 택시 승강장을 설치한다.



김해공항 혼잡시간대(오전 5시40분~9시)에는 국제선 입국장을 확대 운영한다.



부산시는 숙박 요금 안정화를 위한 총력전을 벌인다. 현재 확보한 대체 숙박시설은 26곳으로 총 1771명(유료 1453명, 무료 318명)에게 숙소를 제공한다. 지역 시민단체와 함께 진행한 ‘부산시민 홈스테이’에는 21가구가 신청해 외국인 관광객 46명이 머무를 예정이다. 지역 숙박업소 91곳은 ‘공정 숙박 챌린지’에 참여했다.



부산 해운대구 파라다이스 호텔 부산은 오는 21일까지 BTS 정규 5집 <아리랑> 타이틀곡 ‘스윔’ 지식재산권(IP)을 활용한 포토존을 운영한다. 호텔 유리 외벽엔 관련 디자인 시트지를 부착해 호텔 전체를 대형 포토존으로 연출한다. 해운대해수욕장 입구 그랜드 조선 부산 호텔 외벽 초대형 전광판에서는 21일까지 매일 오전 10시부터 오후 10시까지 BTS 신곡 뮤직비디오가 송출된다.



부산시 관계자는 “이번 공연은 전 세계 이목을 부산으로 모을 수 있는 기회”라며 “관광도시 부산의 위상을 높이기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

