국민 70% “대형병원 쏠림 줄여야”…이용 제한엔 찬반 ‘팽팽’

서울대 의대 연구팀 설문조사 공감 불구 “진료의뢰 의무” 48%뿐 중증 의심 때 이용 못할까 우려 커 연구팀 “1차 의원 의료 질 개선부터”

국민 10명 중 7명은 상급종합병원 쏠림을 해소할 정책이 필요하다는 데 공감했다. 그러나 이용을 제한하는 방안에는 절반도 찬성하지 않았다. 대형병원 쏠림 문제는 해결해야 한다고 생각하면서도, 정작 자신이 급한 상황에 대형병원을 이용하지 못할 수 있다는 우려 때문으로 풀이된다.



9일 서울대 의과대학 의료관리학교실 연구팀(이도경 외)이 이런 내용이 담긴 ‘상급종합병원 이용 제한 정책에 대한 대중의 수용성’ 논문을 최근 보건행정학회지에 발표했다. 연구팀은 지난해 8월14~26일 전국 19~69세 성인 2023명을 대상으로 온라인 설문조사를 했다.



상급종합병원은 암, 중증 심혈관질환, 희귀질환 등 고난도 진료가 필요한 환자를 치료하는 의료기관이다. 현행 의료전달체계는 원칙적으로 1·2차 의료기관을 먼저 이용한 뒤 진료의뢰서를 통해 상급종합병원을 방문하도록 돼 있다.



조사 결과 응답자의 69.8%는 상급종합병원 이용 제한 정책을 수용할 수 있다고 답했다. ‘어느 정도 수용할 수 있다’는 응답이 50.8%, ‘매우 수용할 수 있다’는 응답이 19.0%였다. ‘보통이다’는 21.0%, ‘수용할 수 없다’는 9.3%였다.



‘보통’ 또는 ‘수용할 수 없다’고 답한 응답자들은 그 이유로 ‘급한 상황이나 큰 병이 의심될 때 빨리 큰 병원에 가지 못할 것 같아서’(27.8%)를 가장 많이 꼽았다. 이어 ‘원하는 병원을 직접 선택할 수 없어 불편할 것 같아서’(17.2%), ‘동네의원을 거치는 과정에서 진단이나 치료가 늦어질 수 있어서’(16.8%) 등 순이었다.



응답자들은 정책 필요성에는 공감하면서도 실제 규제 방안은 선뜻 수용하지 못했다. ‘진료의뢰서가 없으면 상급종합병원을 이용하지 못하도록 하는 방안’을 수용할 수 있다는 응답은 48.5%에 그쳤다. 진료의뢰서 없이 대형병원을 이용할 경우 대기시간을 늘리는 방안도 48.1%, 추가 진료비를 부과하는 방안도 47.2%로 절반에 미치지 못했다.



연구팀은 “대형병원 쏠림 개선이라는 목표 자체에 대해서는 동의하면서도 그 실행 과정에서 수반되는 개인의 불편이나 비용 부담, 자유 제한에 대해서는 심리적 거부감을 느끼고 있음을 시사한다”며 “상급종합병원 이용 제한 정책의 수용성을 높이기 위해서는 의원의 의료 질 개선과 의원·상급종합병원 간 진료협력 강화, 효과적인 정책 커뮤니케이션이 필요하다”고 제언했다.

