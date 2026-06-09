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본문 요약

과학기술정보통신부가 2년간 340억원을 투입하는 '피지컬 인공지능' 핵심기술 국산화 지원에 나섰다.

원천기술의 해외 의존도가 높은 상황에서 자체 파운데이션 모델 개발 등으로 독자적인 국내 AI 생태계를 구축한다는 취지다.

과기정통부는 9일 마곡 LG사이언스파크에서 글로벌 피지컬 AI 강국 도약을 위한 '피지컬 AI 선도기술 개발' 착수보고회를 열었다고 밝혔다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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엔비디아 의존 않는 ‘K피지컬 AI’ 추진

입력 2026.06.09 21:36

수정 2026.06.09 22:37

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  • 김세훈 기자

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시뮬레이션 플랫폼 고도화에

과기부, 2년간 340억원 투입

과학기술정보통신부가 2년간 340억원을 투입하는 ‘피지컬 인공지능(AI)’ 핵심기술 국산화 지원에 나섰다. 원천기술의 해외 의존도가 높은 상황에서 자체 파운데이션 모델 개발 등으로 독자적인 국내 AI 생태계를 구축한다는 취지다.

과기정통부는 9일 글로벌 피지컬 AI 강국 도약을 위한 ‘피지컬 AI 선도기술 개발’ 착수보고회를 열었다고 밝혔다. 피지컬 AI는 국방·제조·농업·서비스 등 전방위로 쓰일 수 있어 ‘AI 산업의 다음 격전지’로 꼽힌다.

정부는 올해부터 2년간 340억원을 투자해 독자적인 피지컬 AI 원천기술을 확보하고 국산 ‘피지컬 AI 파운데이션 모델’ 구현에 나서기로 했다. 현실을 모사하는 시뮬레이션 성능 등을 높여 로봇의 최종 동작 성공률을 20%포인트 이상 올린다는 구상이다.

이 사업에는 LG전자·마음AI·홀리데이로보틱스·로보티즈·크라우드웍스·알체라·KT·한국과학기술원·서울대·한국정보통신기술협회 등 10개 산학연이 참여한다.

정부의 AI 생태계 국산화 추진은 엔비디아가 글로벌 AI 인프라 생태계에서 차지하는 비중이 큰 만큼, 독자 기술 개발로 ‘소버린 AI’도 강화하려는 투 트랙 전략의 일환이다.

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