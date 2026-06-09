민주콩고 에볼라 사망자 100명 넘어서···케냐선 ‘미국인 격리 시설’ 두고 시끌

아프리카 콩고민주공화국(민주콩고)의 에볼라로 인한 사망자가 100명을 돌파했다.

AP통신은 9일(현지시간) 민주콩고 보건부가 7일 기준 에볼라 확진자가 6일보다 35명 늘어난 550명이고 이 가운데 101명이 사망했다고 밝혔다고 보도했다. 완치자는 전날보다 7명 늘어난 19명이며 현재 치료 또는 격리 중인 환자는 309명으로 집계됐다.

현재 확산 중인 바이러스는 변종인 ‘분디부조 에볼라 바이러스’다. 현재까지의 치명률은 18.4%로 해당 변종의 통상적인 치명률(30~50%)보다는 낮은 수준을 유지하고 있다.

민주콩고와 인접한 우간다에서는 지금까지 누적 확진자 19명, 확진 사망자 2명으로 집계됐다.

한편 에볼라 환자가 발생하지 않은 케냐에서는 미국인을 위한 에볼라 격리·치료 시설을 중부 나뉴키의 라이키피아 미 공군기지에 설치하는 문제를 둘러싸고 논란이 이어지고 있다. 미국은 지난달 해외에서 에볼라에 걸린 미국인을 본국으로 옮기는 대신 케냐의 새 시설에서 격리하겠다는 계획을 발표했다.

그러나 케냐 법원이 공사 중단을 명령했고, 사건이 종결될 때까지 외국인 환자 수용도 금지된 상태다. 그러나 윌리엄 루토 케냐 대통령이 강행 의사를 내비치며 이에 반대하는 주민 수백명이 반대 시위를 벌였다.