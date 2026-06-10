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본문 요약

개인정보보호위원회가 10일 쿠팡 개인정보 유출 사태에 대한 제재안을 심의한다.

업계에서는 쿠팡에 역대 최대 과징금이 부과될 수 있다는 전망도 나온다.

개인정보보호법에 따르면 중대한 개인정보 유출이 발생한 기업은 매출의 3%까지 과징금이 부과될 수 있다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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개보위, 오늘 쿠팡 ‘개인정보 유출’ 사태 심의한다···역대 최대 과징금 관측도

입력 2026.06.10 06:00

수정 2026.06.10 06:06

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  • 김세훈 기자

  • 기사를 재생 중이에요

서울 시내 한 주차장에 쿠팡 배송 차량이 주차되어 있다. 권도현 기자

서울 시내 한 주차장에 쿠팡 배송 차량이 주차되어 있다. 권도현 기자

개인정보보호위원회가 10일 쿠팡 개인정보 유출 사태에 대한 제재안을 심의한다. 지난해 11월 쿠팡 해킹 사태 이후 약 7개월 만이다.

개보위는 이날 전체회의를 열고 쿠팡에 대한 제재안을 심의한다. 앞서 과학기술정보통신부 민관합동조사단은 쿠팡의 ‘내 정보 수정 페이지’에서 성명·이메일 등이 포함된 고객 정보 총 3367만3817건이 유출됐다고 밝혔다.

개보위는 지난 4월 개인정보 유출사건 조사를 마치고 쿠팡에 관련 내용을 담은 사전 통지서를 보냈다. 이후 쿠팡 측 의견서를 받아 검토해왔다.

업계에서는 쿠팡에 역대 최대 과징금이 부과될 수 있다는 전망도 나온다. 개인정보보호법에 따르면 중대한 개인정보 유출이 발생한 기업은 매출의 3%까지 과징금이 부과될 수 있다. 쿠팡의 지난해 매출은 45조5000억원 수준으로, 이를 적용한 법정 최대 과징금은 1조3637억원 수준이다.

다만 과징금 액수는 위반 행위의 정도와 피해 규모, 사고 대응 과정 등에 따라 종합적으로 고려돼 산정된다. 실제로 법정 상한선에 가까운 과징금이 부과될 가능성은 크지 않다는 뜻이다. 쿠팡 측은 그간 해킹으로 인한 2차 피해가 없고, 유출된 정보가 결 제정보 등 민감성 정보가 아니라고 주장해왔다.

앞서 개보위의 역대 최대 과징금은 지난해 SK텔레콤의 유심 해킹 사태 때 내린 1348억원이다. 당시 과징금 액수는 SK텔레콤 연간 매출의 1% 규모였다.

송경희 개인정보위원장은 지난달 브리핑에서 “잘못한 책임이 있다면 그에 상응하는 처분을 내리기 위해 최선을 다하고 있다”고 말했다.

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