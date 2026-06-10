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‘파도타기’부터 ‘올레 올레 올레’까지···월드컵을 춤추게 하는 멕시코 축구 문화

입력 2026.06.10 06:09

멕시코 전통 축제 ‘죽은 자의 날’을 상징하는 카트리나 분장을 한 여성이 최근 멕시코시티에서 열린 세계 최대 규모 ‘멕시칸 웨이브(파도타기 응원)’ 기네스 기록 도전 행사에 참가해 월드컵 우승 트로피 모형을 들어 보이고 있다. 2026 북중미 월드컵 개막을 앞둔 멕시코는 다양한 축구 문화 행사를 통해 축제 분위기를 끌어올리고 있다. AFP연합뉴스

멕시코 전통 축제 ‘죽은 자의 날’을 상징하는 카트리나 분장을 한 여성이 최근 멕시코시티에서 열린 세계 최대 규모 ‘멕시칸 웨이브(파도타기 응원)’ 기네스 기록 도전 행사에 참가해 월드컵 우승 트로피 모형을 들어 보이고 있다. 2026 북중미 월드컵 개막을 앞둔 멕시코는 다양한 축구 문화 행사를 통해 축제 분위기를 끌어올리고 있다. AFP연합뉴스

2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 개최국 멕시코가 단순히 축구를 사랑하는 나라를 넘어 축구를 하나의 축제로 만들어낸 국가로 평가받고 있다. 미국 CNN은 9일 멕시코 축구 문화가 월드컵 기간 수십만 명의 해외 방문객들에게 가장 강렬한 경험 중 하나가 될 것이라고 전했다.

전 세계 경기장에서 흔히 볼 수 있는 ‘파도타기 응원(Wave)’조차 많은 축구팬들은 지금도 ‘멕시칸 웨이브(Mexican Wave)’라고 부른다. 멕시코시티 당국은 최근 월드컵 개막을 기념해 수도 중심가인 파세오 데 라 레포르마 거리에서 수천 명이 참가한 대규모 파도타기 행사를 열었다. 비록 기네스 세계기록 인증에는 실패했지만, 1986년 멕시코 월드컵을 통해 전 세계에 알려진 파도타기 응원의 본고장이라는 자부심을 다시 한번 드러낸 행사였다. 멕시코 국립자치대학(UNAM) 민족주의 연구자 페르난도 비스카이노는 “파도타기는 공도 없고 선수도 없지만, 그 움직임 자체가 멕시코를 상징한다”며 “멕시코인들이 집단적으로 자신들의 정체성을 표현하는 방식”이라고 설명했다.

멕시코 시민들이 최근 멕시코시티 중심가에서 대규모 ‘멕시칸 웨이브(파도타기 응원)’에 참여하고 있다. 2026 북중미 월드컵 개막을 닷새 앞두고 열린 이번 행사에는 수만 명이 참가해 거리 전체를 축제의 장으로 만들었다. EPA연합뉴스

멕시코 시민들이 최근 멕시코시티 중심가에서 대규모 ‘멕시칸 웨이브(파도타기 응원)’에 참여하고 있다. 2026 북중미 월드컵 개막을 닷새 앞두고 열린 이번 행사에는 수만 명이 참가해 거리 전체를 축제의 장으로 만들었다. EPA연합뉴스

멕시코 축구 문화의 진짜 매력은 경기장 안에서 더욱 선명하게 드러난다. 개막을 일주일 앞두고 열린 멕시코와 세르비아의 평가전이 열린 톨루카의 네메시오 디에스 스타디움은 마치 거대한 콘서트장을 방불케 했다. 경기 시작 전부터 북과 나팔 소리가 울려 퍼졌고, 관중석에서는 쿰비아(Cumbia) 음악이 끊임없이 흘러나왔다. 쿰비아는 콜롬비아에서 시작돼 멕시코를 비롯한 중남미 전역으로 퍼진 흥겨운 리듬의 대중 댄스음악이다. 수만 명의 팬들은 ‘올레, 올레, 올레’를 외치며 춤을 추고 노래를 불렀다. 올레는 좋다, 멋지다 등 감탄사를 반복하는 응원 구호다. CNN은 “멕시코 팬들은 경기 결과보다 함께 즐기는 경험 자체를 중요하게 여긴다”고 전했다.

나무로 만든 전통 응원도구인 마트라카와 플라스틱 나팔인 코르네타 역시 오랫동안 멕시코 축구장의 상징이었다. 다만 FIFA와 조직위원회는 과도한 소음과 안전 문제를 이유로 이번 월드컵 기간에는 해당 응원도구 사용을 제한했다. 멕시코 대표 응원가 ‘치키티붐(Chiquitibum)’도 빼놓을 수 없다. 1986년 월드컵 당시 맥주 광고를 통해 널리 알려진 이 응원가는 의미 없는 음절을 반복하면서도 강한 중독성과 흥겨움을 자랑한다. “치키티붐, 알라 빔 봄 바” 등 구호는 대부분 특별한 뜻이 없는 의성어·의태어로 리듬과 흥을 살리기 위해 반복하는 소리다.

멕시코 축구 축제는 경기장 밖에서도 계속된다. 멕시코 전역의 스포츠 바와 식당에서는 ‘파르티도스 엔 칸티나(partidos en cantina)’라 불리는 단체 응원 문화가 발달해 있다. 맥주와 타코, 살사 소스, 매콤한 안주를 곁들여 경기를 시청하며 응원가를 부르고 깃발을 흔드는 게 핵심이다. CNN은 “월드컵을 앞둔 멕시코 전역은 이미 축제 분위기”라며 “거리 곳곳에는 대표팀 유니폼을 입은 시민들이 넘쳐나고, 광장과 식당, 술집에서는 월드컵 이야기가 끊이지 않는다”고 전했다.

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